A francia kormány is kiállt az AstraZeneca vakcinája mellett

Nincs ok felfüggeszteni az AstraZeneca gyár koronavírus elleni oltóanyagát Franciaországban - mondta csütörtökön Olivier Véran egészségügyi miniszter a járványhelyzetről tartott heti sajtótájékoztatóján.

"Az oltás egyelőre többet használ, mint amennyit árt" - fogalmazott a tárcavezető. Jóllehet Dánia, Norvégia és Izland csütörtökön úgy döntött, hogy elővigyázatosságból ideiglenesen felfüggesztik az AstraZeneca oltóanyagának használatát, miután több olyan esetet is jelentettek, amikor vérrög képződött a beoltottak szervezetében, a kockázat statisztikailag nem nagyobb a beoltottak esetében, mint másoknál - hívta fel a figyelmet Olivier Véran.Hasonló álláspontot fogalmazott meg az Európai Gyógyszerügynökség (EMA), amely szerint az AstraZeneca oltóanyaga továbbra is beadható.

"A vizsgálatok még folyamatban vannak Franciaországban és külföldön is. Angliában, ahol milliókat oltottak be az AstraZenecával, folytatódik a kampány, és nem tapasztalták nagyon széles körben súlyos mellékhatásnak a fokozott veszélyét" - hangsúlyozta a miniszter. Emlékeztetett arra, hogy március 10-ig összesen 30 vérrögképződéses esetet jelentettek közel 5 millió AstraZeneca oltóanyagával Európában beoltott ember közül, kiemelve, hogy ez nem jelent statisztikailag nagyobb kockázatot, mint a be nem oltott emberek esetében.

A tárcavezető ugyanakkor jelezte, hogy minden esetet kivizsgálnak annak megállapítására, hogy van-e összefüggés az oltás és a vérrögképződés között.

"Amennyiben a helyzet változna, döntéseket hozunk, de jelenleg nincs ok a vakcina felfüggesztésére" - jelentette ki Olivier Véran. A tárcavezető megerősítette, hogy az országban a járványhelyzet "feszült és nyugtalanító, de régióként nagyon változó", leginkább az északi megyéket, a Riviériát és a fővárosi agglomerációt sújtja. Ez utóbbi régióban 12 percenként kerül újabb beteg intenzív osztályra.

A napi új esetszám továbbra is 21 ezren stagnál, a kórházban ápoltak száma 25 ezer alá csökkent, ugyanakkor az intenzív kezelést igénylők száma nő, s idén először elérte a 4 ezret, de ez még mindig feleannyi, mint az egy évvel ezelőtti első hullám idején. Az intenzív osztályon ápoltak negyedét jelenleg Párizsban ápolják.

A kormány azonban nem tervezi a fővárosi régió lezárását, hanem az egészségügyi hatóságok inkább "tucatnyi, sőt több száz" beteg elszállítását készítik elő Párizsból más régiókba, ahol kevésbé súlyos a járványhelyzet. Kedden egyébként a regionális egészségügyi hatóság azt kérte a párizsi kórházaktól, hogy a nem sürgős beavatkozások negyven százalékát halasszák el annak érdekében, hogy legyen kapacitás az új betegek fogadására.

Az eredeti vírust fokozatosan váltották fel a fertőzőbb variánsok, amelyek jelenleg országosan a megbetegedések kétharmadát okozzák. A brazil és a dél-afrikai variánst a miniszter szerint sikerült ellenőrzés alá vonni, arányuk hat százalék az új fertőzötteknél, a brit variáns viszont már az új fertőzöttek 67 százalékánál felelős.

A miniszter elmondta: az elmúlt 24 órában 285 ezer embert oltottak be, ami rekordnak számít, s az előző hétvégéhez hasonlóan a következő hétvégén is tömeges oltás lesz. Az országba beérkezett 9,3 millió oltóanyagból eddig 4,5 millióan kapták meg az első dózist, s 2,65 millióan mindkét komponenst.

Címlapkép: Getty Images