Kilenc ország fogott össze, hogy kicsikarják azt a dátumot, amelyet követően betiltják a benzines és dízel autókat Európában

Régóta téma az Európai Unióban, hogy a kitűzött távlati klímacélok teljesítése érdekében sokkal szigorúbb követelményeket kellene támasztani az autóiparral szemben. Dánia és Hollandia vezetésével kilenc ország most újra megpróbálja Brüsszelt rávenni arra, hogy határozzon meg egy konkrét céldátumot, amelyet követően betiltják a belsőégésű motorral szerelt járművek értékesítését.

Dánia és Hollandia vezetésével kilenc ország írt levelet az Európai Bizottságnak, amelyben arra szólítják fel a döntéshozókat, hogy lépjenek fel sokkal határozottabban az autóiparral szemben, amely az üvegházhatású gázok kibocsátásának negyedéért felelős. Véleményük szerint ennek az új, sokkal szigorúbb politikai iránynak konkrét tervet kell kidolgoznia arra vonatkozóan, hogy a benzines és dízel autók részaránya fokozatosan csökkenjen az értékesítéseken belül - írja az Automotive News Europe riportjában.

Fel kell gyorsítani a közúti közlekedés zöld átmenetét, a jogalkotóknak egyértelmű jelzéseket kell küldeniük az autógyártóknak és a fogyasztóknak

– írták levelükben utalva arra, hogy

a valódi eredmények elérése szempontjából elengedhetetlen az, hogy egy konkrét dátum meghatározásra kerüljön, amelyet követően már tilos lenne a belsőégésű motorral szerelt járművek értékesítése.

A korábban már említett Dánia és Hollandia mellett Ausztria, Belgium, Görögország, Írország, Litvánia, Luxemburg és Málta csatlakozott a kezdeményezéshez. Látni kell azonban, hogy a felsorolt országok közül egyik sem számít európai autógyártó nagyhatalomnak, vagyis számukra kevésbé lenne fájdalmas az átmeneti időszak felgyorsítása, az új, tisztán elektromos hajtástechnológiára történő mihamarabbi átállás.

A fentiekkel kapcsolatban fontos azt is kiemelni, hogy az Európai Bizottság az elérendő üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentési célkitűzését az 1990-es szinthez viszonyított 40 százalékról legalább 55 százalékra szeretné megemelni. Annak érdekében, hogy ezt az ambiciózusabb érétket teljesíteni tudja az Európai Unió, a Bizottság 2021 júniusára minden releváns, éghajlattal kapcsolatos szakpolitikát felülvizsgál vagy javaslatot tesz a felülvizsgálatra, ahol szükséges.

A tagországok jelezték, hogy a jelenleg hatályos szén-dioxid-kibocsátási normák „jelentős megerősítésére” van szükség, amely vélhetően nem csak azt jelenti, hogy a most érvényben lévő átlagos flottaszintű szén-dioxid-kibocsátási előírásokat be kell tartatni az autógyártókkal, hanem azokat még tovább kell szigorítani, alacsonyabb célértékeket kell számukra meghatározni. Levelükben azt is kiemelték, hogy a belsőégésű motorral szerelt járművek visszaszorítása mellett kiemelt figyelmet kell fordítania az Európai Uniónak a megfelelő mértékű töltőinfrastruktúra kialakítására. Enélkül ugyanis elképzelhetetlen, hogy megvalósuljanak azok az ambiciózus célkitűzések, amelyeket az elektromos autózásban meghatározott Brüsszel.

Kapcsolódó cikkünk 2021. 02. 12. Kétségbeesetten figyelmeztetik Brüsszelt - Komoly gátja lehet az elektromos autók terjedésének

Eredetileg a 2030-as céldátumért lobbiztak

A kezdeményezés nem újkeletű, 2019 óta lobbizik Dánia azért, hogy betiltsák a belsőégésű motorral szerelt járművek eladásait. Az eredeti elképzelés szerint, amelyet még tíz tagország támogatott, azt akarták elérni, hogy tagállami szinten tiltsák be a benzines és dízel járművek értékesítését 2030-ra.

Látható, hogy most már annak is örülnének a résztvevő országok, hogyha sikerülne elérniük Brüsszelnél, hogy legalább egy konkrét céldátumot meghatározzon, amelyhez az egyes országok és az iparági szereplők egységesen igazodhatnának.

Nagy kérdés azonban, hogy van-e értelme egy ilyen mindenki számára kötelező érvényű céldátum meghatározásának most, hogy már nem csak az országok, hanem az egyes autógyártók is sorra jelentik be, hamarosan száműzik a belsőégésű motorral szerelt járműveket az értékesítési flottáikból és átálnak elektromos járművek gyártására, eladására.

Legutóbb az Egyesült Királyság lepte meg a világot azzal, hogy a tervezettnél tíz évvel korábban, 2030-tól betiltja a kizárólag belsőégésű motorral szerelt járművek értékesítését. A britek egyértelművé tették továbbá, hogy a klímaváltozás ellen folytatott harcban a különböző hibrid hajtástechnológiák évei is meg vannak számlálva, ezeket a járműveket 2035-től nem lehet majd forgalomba helyezni a szigetországban. Ezzel olyan országok népes táborához csatlakozott, mint Norvégia, Dánia, Németország, Szlovénia, Svédország, Írország, Spanyolország vagy éppen Franciaország, amelyek szintén döntöttek már arról korábban, hogy száműzik a benzines- és dízel autókat a jövőben.

Az elmúlt hetekben egymás után jelentették be az autógyártók is, hogy száműzik a belsőégésű motorral szerelt járműveket a kínálatukból és kizárólag elektromos autók előállítására és értékesítésére fognak koncentrálni a jövőben. A modellportfóliók radikális átalakításában olyan tényezők játszanak kulcsszerepet, mint az egyre szigorodó környezetvédelmi előírások, a nemzetgazdasági érdekek és az egyre erősebbé váló verseny.

Kapcsolódó cikkünk 2021. 03. 04. Záporoznak az újabb szögek a hagyományos autógyártás koporsójába - Halálra ítélik a belsőégésű motorokat

A Dánia és Hollandia által vezetett összefogás követelésében mégis van ráció, hiszen számos tagállam és autógyártó még nem kötelezte el magát amellett, hogy megtiltja a belsőégésű motorral szerelt járművek értékesítését, illetve felhagy azok gyártásával és eladásával a jövőben.

Egy Brüsszel által meghatározott, minden szereplő számára kötelező érvényű céldátum viszont valóban kikényszeríthetné ezt a radikális változást. Fontos azonban látni, hogy a sietségnek hatalmas ára lehet, az új technológiákra történő átállás ugyanis rengeteg munkahely megszűnéséhez vezet majd a várakozások szerint az Európai Unióban, ahol közvetlenül és közvetve mintegy 14,6 millió embernek a megélhetését biztosítja az iparág.

Egyre nagyobb az elektromos autók piaca

Az állami támogatások, a gyors ütemben fejlődő technológia és töltőinfrastruktúra, a szigorodó károsanyag-kibocsátási előírások és a dinamikusan bővülő modellkínálat mind fontos szerepet játszottak abban, hogy az Európai Unióban őrült ütemben bővült az elektromos autók eladása.

2020-ban közel 539 ezer tisztán elektromos autót értékesítettek, amely több mint a duplája volt az egy évvel korábban eladott közel 248 ezer elektromos autónak.

Látni kell viszont azt is, hogy a jelentős bővülés ellenére a tisztán elektromos autók az összeladásoknak csupán az 5,4 százalékát tették ki az Európai Unióban 2020-ban. A trend kristálytiszta, nemrég mi is beszámoltunk arról, hogy az Economist Intelligence Unit (EIU) várakozásai szerint 2021-ben tovább erősödhet az elektromos autózás Európában, az értékesítési darabszámok várhatóan felülmúlják majd a kínai eladásokat is, amelynek köszönhetően a kontinens részaránya az elektromos autók globális összértékesítésén belül a tavalyi 22 százalékról egészen 31 százalékra emelkedik majd idén.

Ugyanakkor továbbra is számos megoldásra váró kihívás nehezíti az elektromos autózás valóban széleskörű elterjedését, amelyeket aligha tudnának megoldani az egyes tagországok és az autógyártók csupán attól, hogy Brüsszel egy egységes céldátum meghatározásával rájuk kényszeríti a belsőégésű motorral szerelt járművek száműzését.

Címlapkép forrása: Osama Faisal/SOPA Images/LightRocket via Getty Images