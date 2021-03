Donald Trump minden amerikait oltásra szólít fel

Donald Trump korábbi amerikai elnök egy interjúban bátorította az amerikaiakat arra, hogy éljenek a koronavírus elleni vakcinával, amely szerinte biztonságos és hatásos is egyszerre. Emellett méltatta kormányának eredményeit a vakcina kifejlesztése és engedélyeztetése kapcsán.

A volt elnök a Fox Newsnak adott interjújában minden amerikait arra biztatott, hogy oltassa be magát a koronavírus ellen, hangsúlyozva hogy a vakcina biztonságos és hatásos.

Bár Joe Bidennel ellentétben Trumpot nem nyilvános esemény keretein belül oltották be, a Fox News megerősítette, hogy mind ő mind pedig felesége még januárban megkapták az oltást.

Ez egy nagyszerű vakcina. Egy olyan vakcina, ami biztonságos és működik is

- mondta Trump az interjú során.

Trump megragadta az alkalmat arra is, hogy kritizálja Joe Bident, aki szerinte le akarja előle aratni a babérokat a vakcina kapcsán, amely véleménye szerint nem is állna most rendelkezésre, ha az ő kormánya nem szerezte volna meg a szükséges hatósági engedélyeket. Trump szerint ugyanis több hónapot nyertek és több millió életet mentettek meg azzal, hogy hogy korán belevágtak a vakcinafejlesztésbe.

Címlapkép forrása: Chip Somodevilla/Getty Images