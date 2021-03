Kim Dzsongun hónapokig csöndben volt, most viszont újra rakétákkal kezd el lövöldözni

Az Egyesült Államok hadgyakorlatot készül végrehajtani a dél-koreai haderővel a Koreai Félszigeten, erre válaszul jellemzően Észak-Korea is végrehajt valamilyen fegyverkísérletet vagy nagyszabású gyakorlatot. Erre számítanak most is az amerikai tisztségviselők.

Hozzáteszik: jellemző, hogy új amerikai és dél-koreai kormányalakítás esetén is mindig tesznek „valamilyen provokatív lépést.” 2017-ben Donald Trump elnök és 2009-ben Barack Obama elnök beiktatása után is látványos rakétakísérleteket hajtott végre Észak-Korea.

Észak-Koreával megpróbálta már fölvenni a kapcsolatot a Biden-kormány, viszont miután Phenjan hónapokon át nem válaszolt, a napokban közleményt adtak ki, melyben arra figyelmeztették Amerikát, hogy ne okozzanak „zűrt.”