Tíz éven belül totálisan átalakul az autóipar - A magyarországi Continental a változások nagy nyertese lehet

A koronavírus-járvány felgyorsította az autóipar totális átalakulását, amelynek középpontjában az elektromos- és önvezető autózás előretörése, valamint a digitalizáció áll majd a következő tíz évben. Ez az időszak kihívás és lehetőség is egyben, a magyarországi Continental vállalatok egyértelműen abban gondolkodnak, hogy megteremtsék a fenntartható működésük feltételeit, felkészüljenek az új mobilitási korszakra és a versenyképességük növelése mellett még nyereségesebbé váljanak – jelentette ki Keszte Róbert. A magyarországi Continental csoport országkoordinátora a vele készített interjúnkban beszélt arról is, hogy kiemelt céljuk a jelenlegi dolgozói létszámuk megtartása, amelyben kulcsszerepet játszhat a régiók közötti átsúlyozás, új beruházások elnyerése és az egyes telephelyek versenyképes termékportfóliójának kialakítása.

A koronavírus váratlan megjelenése, a járvány első, második és harmadik hullámának megfékezése érdekében hozott szigorú intézkedések rendkívül nehéz helyzetbe hozták a járműipart, egyben rámutattak a globális ellátási lánc gyenge pontjaira. Melyek jelenleg a termelést akadályozó legszűkebb keresztmetszetek a Continental magyarországi operációjánál?

Jelenleg legalább két tényező okoz korlátozást a kibocsátásunkkal kapcsolatban:

a munkatársak és az alapanyagok rendelkezésre állása.

Az első a koronavírus jelenlétéből és leküzdésének bizonytalanságából eredő hatás, ideértve az óvodák és iskolák átmeneti bezárásának következményeit is. A második az alapanyagok globális elérhetősége, köztük a félvezetők hiánya, amelyet a termelési programunk tervezésénél figyelembe kell vennünk, mint szűk keresztmetszet.

A járvány jelentősen visszavetette a globális járműipar teljesítményét tavaly. A termelésük várhatóan mikorra állhat vissza arra a szintre, ahol a koronavírus megjelenése előtt volt?

A globális gépjárműgyártás 2017-ben tapasztalt rekordszintjét, azaz az éves 94 millió új jármű gyártásának szintjét 2025 előtt várhatóan nem fogjuk ismét elérni. A gyártásunkat minden esetben a piaci kereslethez igazítjuk, így az idei évben is követjük az adott trendeket olyan ütemben és összetételben, ahogy azok megjelennek.

A növekedésünknek két fő komponense van. Az egyik a piac, a kereslet bővülése abszolút értékben, a másik a piaci részarányunk növelése, praktikusan az egy járműben megjelenő Continental-megoldások arányának emelkedése. A stratégiánkat is ebben a megközelítésben határoztuk meg, azaz a jövőben nagyobb mértékben fogunk támaszkodni növekedési területeinkre és jövőbeli technológiáinkra, amelyek magas hozzáadott értékű tevékenységek növelését jelentik, mint például a fejlesztési (R&D), szoftverfejlesztési és gyártásautomatizálási területek. Meghatározó a jövőnk szempontjából, hogy a versenyképességünk a magas minőségű termékek gyártása mellett minél nagyobb arányban egészüljön ki technológiai kompetenciákon alapuló fejlesztési tevékenységgel.

Ezen dolgozunk ma Magyarországon, aminek első eredményei a budapesti mesterséges intelligencia központunk megnyitása, a veszprémi fejlesztő központunk bővítése és a gyárainkban az ipar 4.0 megoldások alkalmazásának folyamatos kiterjesztése.

Az értékteremtésünk összetétele a korábbi időszakhoz képest biztosan változni fog. Fontos megemlíteni, hogy a Continental nem autóipari tevékenységei, mint az ipari megoldások és a gumiabroncs értékesítés meghatározó részarányt képviselnek a vállalatunk globális árbevételében, melyek az egyik legjövedelmezőbb üzleti területeink is egyben.

Pokolian nehéz időszakban jelent meg a koronavírus-járvány, az autóipar számára eleve jelentős kihívásokat okozott a globális kereslet csökkenése, a szigorodó környezetvédelmi előírásoknak történő megfelelés és az új technológiákra történő átállás. A szektorban tapasztalható átalakulás hatására számíthatunk tömeges elbocsátásokra a magyar autóiparban a következő években?

Az autóipar átalakulása, az elektromobilitás térhódítása kompetencia-igények változásával jár, részben a munkahelyek átalakulását, bizonyos esetekben azok megszűnését vonja magával globálisan. Egy tisztán elektromos hajtásláncban kevesebb alkatrészre van szükség, mint egy hagyományos meghajtásban, sőt a karbantartása, üzemeltetése is egyszerűbb.

A kereslet által vezérelt átalakulás mellett a versenyképességünk még inkább előtérbe kerül, a hatékonyabb működés fontos eszköze az okos robotizálás és más ipar 4.0 megoldások alkalmazása. Ezek a megoldások folyamatosan csökkentik az egy termékre eső munkaerőszükségletet.

A hatékonyság növelését a regionális konkurensek erősödése is indokolja, hiszen a kisebb hozzáadott értékű termelés versenyképessége Magyarországon már nem megfelelő. A hatások most még kompenzálhatók újabb befektetések bevonzásával, amire számos példát láttunk az utóbbi években is, ezek a beruházások most fognak termőre fordulni.

Várhatóan a következő egy- három éveben nem fog csökkeni az iparági foglalkoztatás, de ezt követően igen, a fenti pozitív és negatív hatások következtében.

Melyik az a terület, amelyik leginkább hozzájárulhat a versenyképességük növekedéséhez?

A gyártási tevékenység mindig egy versenyképességi kérdés, bármilyen iparágról legyen is szó. A verseny pedig globális és regionális szinten értelmezendő, azaz nem csak önmagánál kell egy gyárnak évről évre jobbnak lennie, hanem az ellátási láncok és a célpiac szempontjából meghatározott versenytársánál is.

A versenyképesség meghatározó elemei a költség, a minőség és a megbízhatóság. Mindig lehet ezeken a tényezőkön javítani, azonban a költség területén van a legtöbb teendőnk.

A költségek pedig a hatékonyságtól függenek leginkább, melyre egy gyártási folyamatban a szervezettség, az automatizálás és a termelékenység tényezőin keresztül lehetünk hatással. Akik ebben a játékban gyorsak és eredményesek, azok tudják elhozni a projekteket és elbocsátásokra azoknál a cégeknél lehet számítani, akik kevésbé versenyképesek.

Ebben a pillanatban a magyarországi Continental munkaerejének hány százalékát látja veszélyben?

Mi a digitalizáció és a hatékonyságnövelés éllovasai vagyunk, aminek következtében bizonyos kockázatokat képesek vagyunk lehetőséggé átfordítani. Szeretnénk az organikus növekedésünket úgy megvalósítani, hogy létszámunk csoportszinten - ideértve a Vitesco Technologies munkatársainkat is - nagyságrendileg ne változzon.

A terveink alapján így a következő 3-5 éves időszakban a jelenlegi szinten tudjuk tartani magyarországi munkatársaink létszámát.

Korábban mi is beszámoltunk arról, hogy több száz fős leépítésre kényszerültek, amelynek keretében makói és váci telephelyeiken küldték el a kölcsönzött munkavállalóikat. A kereslet visszaesése miatt várhatóak további elbocsátások a Continental-nál?

A piaci trendek alapján összességében inkább a termelés bővülésre számítunk, ami nem feltétlenül jelenti, hogy ezt a növekedést létszámemelkedés kísérje. A versenyképességünk megtartása érdekében szeretnénk ezt a bővülést ipar 4.0 megoldások alkalmazásával véghez vinni. De ahhoz, hogy ez minden telephelyünkre egységesen érvényes legyen, még sok tennivalónk van. Egyrészt helyben, egyedileg azonosítanunk kell azokat a piaci lehetőségeket, ahol nagyobb hozzáadott értékű tevékenységeket tudunk Magyarországra hozni, amiért a nemzetközi versenyben is meg kell küzdeni. Másrészt a munkatársainknak is fejleszteni kell a tudásukat és képességeiket, hogy alkalmasak legyünk a magasabb hozzáadott értékű tevékenység elvégzésére. Tehát közösen kell tennünk azért, hogy a hazai telephelyeinken az innováció, a hatékonyság, az infrastruktúra, munkatársi elkötelezettség és rugalmasság tekintetében versenyképesek legyünk feltörekvő piaci versenytársainkkal szemben.

A makói, váci és nyíregyházi telephelyünk érintett a hűtő- fűtő csövek üzletág globális átalakítási programjában, mely a vállalatunk versenyképességének növelését támogatja. Az érintett üzletág termékeinek gyártását hazánkon belül a makói gyárunkban vonjuk össze, a váci és nyíregyházi telephelyünk tovább működik a saját fő tevékenységükre koncentrálva, előbbi üzemanyag csövek, utóbbi főként vasúti légrugók gyártásával. Az érintett gyáraink tevékenysége stabilizálódik és a korábban meghozott döntések eredményeként a jelenleg látható piaci kereslettel összhangba tudjuk hozni a kapacitásainkat.

Egyetért azzal, hogy a jövőben egyre inkább áttevődhet a gyártás Nyugat-Európából a mi régiónkba?

A Continental-nál és más autóipari vállalatoknál már most is nagyon meghatározó a kelet-európai régió szerepe. Ez alapján jelentős mértékű áttelepítésekre nem számíthatunk. Azonban az igaz, hogy új kapacitásokat már elsősorban ebben a régióban fognak a gyártók kiépíteni. Fontos megjegyeznem, hogy a régió értelmezése is egyre tágul.

Az autóipari beruházások szempontjából már a balkáni és balti térség, Szerbia és Litvánia vezetésével a legerősebb regionális versenytársunk, továbbá Ukrajna is folyamatosan javítja a beruházási környezetét.

A gyártási tevékenység bővítése mellett a másik lehetőség a már említett magas hozzáadott értékű fejlesztési tevékenység részarányának a növelése, mely a vállalati tevékenység diverzitását emeli, és ez nagy mértékben hozzájárulhat a működés fenntarthatóságához. A magyarországi operációnál egyértelműen abban gondolkodunk, hogy mindkét megközelítés realizálásával, az iparági átalakulás és a koronavírus-járvány által felgyorsított változások nyerteseként folytassuk tevékenységünket.

Milyen ágazatspecifikus segítség jönne jól a magyar járműiparnak annak érdekében, hogy megőrizze, tovább erősítse pozícióját a globális beszállítói láncban?

Egyetértek és üdvözlöm a magyar kormány törekvését, miszerint a magyar gazdaságnak tovább kell lépnie a gyártó ország státuszból, és a meglévő gyártókapacitások megtartása mellett a fejlesztő, innovatív és szolgáltató tevékenységeket kell bővítenünk. Ennek viszont meg kell teremteni a feltételeit, három dolgot emelnék ki, amelyek nem feltétlenül ágazatspecifikusak:

A természettudományi képzés további népszerűsítése és erősítése, egészen az általános iskoláktól kezdve, azért, hogy legyen utánpótlásunk. Az ország népességmegtartó és népességvonzó képességének további fejlesztése, hogy a motivált, tehetséges és jól képzett munkatársak hazánkban tervezzék jövőjüket, sőt, hogy más országokból érkezők is Magyarországon vállaljanak munkát - amire már vannak jó példáink. Nagy előnyt jelenthet az országban egy olyan ökoszisztéma létrehozása és folyamatos fejlesztése, amely a magas hozzáadott értékű tevékenységek, mint informatika, kutatás és fejlesztés területének utat nyit az organikus fejlődésre. Láthatók már ilyen kezdeményezések, mint például a zalaegerszegi ZalaZone tesztpálya.

Megítélése szerint a koronavírus-járvány kirobbanása óta hogyan változott a magyarországi operáció megítélése a cégcsoporton belül?

A pandémia a vállalatunkat világszerte mindenhol egyformán érintette és az arra adott egészségügyi válaszunkat globálisan is összehangoltuk. Így ebből a szempontból nem vagyunk sem jobbak sem rosszabbak, mint a cégcsoport többi országa. A járvány hatására csökkenő árbevétel miatt meghozott költségintézkedések szempontjából mindenképpen a világ élvonalába tartoznak azok a magyarországi telephelyeink, melyek igénybe tudták venni a rövidített munkavégzés államilag támogatott lehetőségét, illetve a kutatás és fejlesztéshez kapcsolódó munkahelyek bértámogatását.

Az állami támogatásokon kívül – amit sajnos nem tudtunk minden telephelyünkön igénybe venni - munkatársaink önkéntes alapon mondtak le bérük vagy éves jutalmuk egy részéről a legkritikusabb időszakban, ezzel is segítve vállalatunk eredményességét. Ezért köszönetemet fejezem ki minden magyarországi munkatársunknak, az erőfeszítésünk elérte célját és a munkahelyek megtartásában minimálisra tudtuk szorítani a veszteségünket.

Ami kifejezetten javította vállalatunkon belül az ország gazdasági megítélését, a versenyképességnövelő támogatási program volt, a VNT-1 és VNT-2 támogatási rendszer, melynek segítségével a tavalyi kritikus évben is sikerült új projekteket Magyarországra hoznunk.

Ugyanakkor azt is el kell mondanom, hogy a lezárt makói sztrájk egyértelműen rontotta az ország megítélését döntéshozóink körében. Egy olyan telephelyen, amely bizalmat kapott, ahova Vácról és Nyíregyházáról termelést telepítünk át azért, hogy a munkahelyeket országon belül tudjuk tartani, illetve, hogy a gyár versenyképességét javítani tudjuk, nem engedhetünk meg magunknak ilyen széthúzást. A helyi vezetésnek és a három reprezentatív szakszervezetnek meg kell egyezni abban a közös útban, ami hosszú távon biztosítja a makói gyárunk működésének fenntarthatóságát és a helyi munkatársaink számára az elégedettséget. Jelenleg ez a hatás a makói gyárunkra korlátozódik, de mostantól minden döntéshozónak ott lesz a fejében ez a kockázat, amit nekünk majd további hatékonysági előnyökkel kell kompenzálnunk.

A világban gyors elmozdulás tapasztalható az elektromos autózás irányába, ez a jelenlenség milyen változásokat hozhat a Continental működésében?

Az elektromos autózás kihívás és lehetőség egyben. Kihívás, mert a szükséges technológiai és fejlesztési beruházások nagyságrendje meghatározó, ami más, már ma jól teljesítő területektől vonhat el forrásokat. További feladat a jelenleg hagyományos belsőégésű járművekhez gyártott termékek technológiai és gyártási átállítása az elektromos és hibrid járművekhez. Lehetőség, mert az elektromos járművekhez új termékeket és szolgáltatásokat igényel a piac, amelyek hozzájárulhatnak a növekedéshez.

Ezek együttesen pedig azt a nehézséget hozzák, hogy az átmeneti időszakban, ami a témában releváns különböző kutatások alapján legalább 10 év lesz, biztosítani kell a vállalat fenntartható működését és fel kell készíteni az új mobilitási korszakra.

Hogyan lesznek erre képesek?

A hajtáslánc komponenseinek fejlesztését és gyártását már korábban egy külön vállalatba szerveztük ki, amely még a Continental tulajdonában, de már önálló márkanév, a Vitesco Technologies név alatt folytatja tevékenységét. Ebben a vállalatban együtt van jelen a múlt, mint a belsőégésű meghajtási rendszerek és a jövő, mint az elektromos és hibrid meghajtások kompetenciája, így tudjuk biztosítani a folyamatos átmenetet. Ahogy csökkennek a belsőégésű motorokkal kapcsolatos feladatok, úgy tudjuk kollégáinkat az új, elektromobilitáshoz kapcsolódó feladatokra átcsoportosítani, átképezni és tovább foglalkoztatni.

Az elektromos meghajtások miden más területen is jelentős változásokat hoznak. A nemrégiben összehangolt stratégiánknak megfelelően a jövőben nagyobb mértékben kívánunk támaszkodni a növekedési területekre és a jövőbeli technológiákra.

Arra törekszünk, hogy ezeknek köszönhetően átlag felett növekedjen a nyereségességünk.

Azon termékek területén pedig, ahol már vezető pozíciót alakítottunk ki a telített piaci környezetben, érték alapú hozzájárulást fogunk biztosítani. Hiszen az elektromos járműveknél is szükség van gumiabroncsokra, fékrendszerre, szenzorokra, az akkumulátorok hőmérséklet szabályozását biztosító hűtő és fűtő csövekre és még sorolhatnám. Az egyik példa erre az úgynevezett ADAS üzletágunk, amely fejlett vezetői asszisztencia rendszerekkel és az automatizált vezetéshez kapcsolódó rendszerekkel foglalkozik, itt Budapesten is.

Ezek a változások, új stratégiai irányok milyen hatással lesznek a magyar operáció működésére, jövőjére?

Az elektromobilitás területén az előbb említett kihívások már közel három éve megjelentek, jelenleg a technológiai átállás és az így kialakuló új struktúra versenyképességének növelése az elsődleges feladatunk.

Ugyanakkor szeretnénk profitálni a lehetőségből, melyre jó példa a zöldmezős beruházás keretében felépített debreceni gyárunk, ahol a jövő elektromos autói számára gyártunk váltóvezérlő egységeket.

Az elektromos autózás mellett további trendeket is új lehetőségeket adnak, ilyen az önvezető autózás és a járművek hálózatban, internetre kapcsolódásának elterjedése. A budapesti mesterséges intelligencia fejlesztő központunk létrehozása, a veszprémi fejlesztő központunk és tesztpályánk bővítése vagy a fővárosban található elektronikai gyárunk portfóliója is érdekelt ezen új mobilitási trendek piacának kiszolgálásában.

Tehát minden telephelyünkön törekszünk olyan portfolió kialakítására, amely segíti a hosszútávú működés fentarthatóságát.

A telephelyi szinten egészséges és fenntartható struktúra mellett az üzleti területeink diverzifikációjának emelése is meghatározó globális törekvésünk, melynek segítségével csökkenthető függésünk az autóipar volatilitásától. Erre jó példa a nehéziparban érdekelt szegedi, tömlőket és hevederek előállító gyárunk, vagy a vasúti légrugók gyártásában globális piacvezető nyíregyházi telephelyünk, ahol az elektromobilitásnak csak erősen áttételes hatása lesz érzékelhető.

2020 végén általános optimizmus uralkodott az autóiparban, szinte mindenki erős, kétszámjegyű növekedésekre számított az eladások területén a meghatározó autópiacokon. A világ számos országa viszont kénytelen volt nagyon szigorú korlátozó intézkedéseket bevezetni, amelyek jelentősen visszavetették a keresletet, míg a globális chiphiány a termelésre hatott kedvezőtlenül. Véleménye szerint a világ, különös tekintettel Európa képes lesz behozni a lemaradást, valóban kétszámjegyű bővülésre számíthatunk 2021-ben?

A 2021-re vonatkozó legutóbbi becslések szerint 9–12 százalékos növekedést várhatunk az előző, pandémia által sújtott évhez képest a személygépkocsik és könnyű haszongépjárművek piacán. A kérdés az, hogy ez a globális növekedés hogyan oszlik meg az egyes régiók között, milyen arányban részesednek belőle a gyártás és az értéklánc adott területei. Az ellátási lánc jelenlegi kérdései mellett meghatározóak lesznek a további törvényi szigorítások a károsanyag- kibocsátás kérdéskörben. A magyarországi Continental vállalatok egyértelműen abban gondolkodnak, hogy az iparági átalakulás és a koronavírus-járvány által felgyorsított változások nyertesei legyenek hosszú távon.

