Történelmi kihívások előtt Amerika - Szakértők elemzik, mi lehet a megoldás

Konferenciát szervezett a Heller Farkas Szakkollégium "Past, Present & Future of the United States" címmel, amelyen nemzetközi szakértők fogalmazták meg véleményüket az Egyesült Államok jövőjét érintő legnagyobb kihívásokról.

Rogers Smith, a Pennsylvaniai Egyetem oktatója az amerikai alkotmány rendszerével kapcsolatos gondolatait osztotta meg. Smith alapvetően négy tényezőt azonosított az amerikai alkotmány vonatkozásában, amelyek egyszerre legnagyobb sikerei és kudarcai az amerikai berendezkedésnek.

Az alkotmány hangsúlyozza a kereskedelem és a vállalkozás fontosságát. Ezen gondolat mentén az Egyesült Államok a világ egyik legfontosabb kereskedelmi hatalmává vált ugyan, viszont ez vezetett el részben a mai fogyasztásközpontú és vagyoni egyenlőtlenségektől terhelt társadalomhoz is. Az amerikai alkotmány egyik sarokköve a vallásszabadság kérdése és a tudományok támogatása. Ezeknek köszönhetően válhatott Smith szerint világvezetővé az ország a tudományos életben és a más vallásúak elfogadásában. Ugyanezen tényezők viszont elidegenítették a hagyományos értékrendű csoportokat, a tudomány képviselői pedig a tudomány mindenhatóságára hivatkozva elszigetelődtek ezektől a rétegektől. Smith sikerként értékeli az állampolgári jogok kiterjesztését és védelmét, amelyet az alkotmány is biztosít, ez azonban szerinte számos társadalmi rétegben ellenállást vált ki, amelyek hagyományos értékeiket féltik ezektől a trendektől. Negyedik szempontként említette Smith a demokrácia intézményét, amelynek köszönhetően a döntéshozatal sokkal közelebb került a néphez az elmúlt évtizedekben, részben viszont ez eredményezte a politikai polarizációt és lehetőséget biztosított demagóg politikusok felemelkedésének.

Smith szerint a fenti problémákra több oldalról kell megoldást találni. Ennek része a vagyoni egyenlőtlenségek leküzdése, a tudományos világ demokratizálása, a hagyományos értékrendű társadalmi rétegek megnyugtatása, valamint a demokratikus intézményrendszer megerősítése.

A megoldás Smith szerint továbbra is a több demokrácia, de átgondoltabb módon, mint eddig.

Az előadás végén felmerült a fegyvertartás kérdése is. Smith véleménye szerint még a konzervatív érzelmű bírák sem tagadják, hogy nem lenne alkotmányellenes a fegyvertartás szigorúbb szabályozása, amely így inkább politikai akarat hiánya miatt nem valósult meg.

Sean Theriault, a Texasi Egyetem professzora az amerikai törvényalkotás folyamatáról tartott előadást, különös tekintettel a Szenátus működésére. Theriault szerint a Kongresszus egy kifejezetten népszerűtlen intézmény az Egyesült Államokban, amely főként a politikai élet polarizációjából fakad. Véleménye szerint jól tetten érhető ez, látva azt, hogy a két nagy párt képviselői az utóbbi években rendszeresen nem tudnak időben megegyezni a költségvetésről, amelynek következtében már nem egyszer álltak le napokra a szövetségi intézmények az országban. Az amerikai törvényalkotás alapján ugyanis először a Képviselőháznak kell megtárgyalnia és elfogadnia egy törvényjavaslatot, amely utána a Szenátus elé kerül. Ha itt is elfogadásra kerül, a törvényjavaslat hatályba lépéséhez szükség van az elnök ellenjegyzésére, akinek egyébként vétójoga is van. A határozatképtelenség Theriault szerint inkább jellemző a Szenátusra, mivel a Képviselőház egy többségi alapon működő intézmény. Ezzel szemben a Szenátus esetében a kisebbségben lévő pártnak is jelentős jogkörei vannak, amellyel akadályozhatja a törvényalkotási folyamatot. Számos kutatás alapján arra a következtetésre jutott, hogy bár majdnem minden szempontból távolodott egymástól a republikánus és demokrata oldal az utóbbi évtizedekben és egyre kevesebb a kétpárti konszenzus alapján születő törvény, valójában kis számú kompromisszumképes szenátor elég lenne mindkét oldalról a jogalkotás hatékonyabbá tételéhez.

Ehhez azonban szerinte az is szükséges, hogy a választók olyan politikusokat küldjenek a Kongresszusba, akik képesek és hajlandók is a kompromisszumra.

A feltett kérdések kapcsán Theriault kitért arra is, hogy szerinte nem szerencsés, hogy a demokraták a republikánusokat megkerülve, költségvetési kiigazításként fogadták el Joe Biden 1900 milliárd dolláros koronavírus-mentőcsomagját. Ehelyett úgy vélte, jobb lett volna, ha a republikánus támogatással megszavaznak egy kisebb csomagot és csak a fennmaradó részt fogadják el költségvetési kiigazítás útján. Beszélt még többek közt a filibuster néven ismert késleltető taktikáról, amelyet a Szenátusában általában a kisebbségben lévő párt szokott használni arra, hogy blokkoljon egy törvényjavaslatot. Ahhoz ugyanis, hogy egy törvényjavaslatot végleges szavazásra lehessen bocsátani a jelenlévő és szavazó szenátorok háromötödének támogatására van szükség. Theriault a filibuster kapcsán úgy ítélte meg, hogy az első adandó alkalommal megszüntetésre kerül, amint az egyik párt kényelmes többséggel rendelkezik mindkét házban és az elnök személyét is magáénak tudhatja.

Erre szerinte leghamarabb 2024-ben van esély, mert addig sor kerül az időközi választásokra, 2024-ben pedig az elnökválasztásra.

Miranda Wu, a CEU adjunktusa az amerikai társadalmat ért krízisek kapcsán tartott előadást, kiemelten fókuszálva a vagyoni egyenlőtlenségekre. Előadását egy összehasonlítással kezdte, mely szerint 1989-ben a nemzeti vagyon 67%-a összpontosult a társadalom felső 10%-ánál, míg az alsó 50%-nak 3% jutott. Ez az arány 2016-ra tovább torzult, amelynek következtében a felső 10% már 77%-ra növelte a részesedését az összvagyonból, míg az alsó 50% esetében ez a mutató 1%-ra apadt.

Wu szerint a vagyoni különbségek elsősorban egyenlőtlen esélyekből fakadnak, főleg az oktatás területén.

Kiemelte továbbá más rasszhoz tartozók, a fiatalok, illetve az alacsony keresetűek és végzettségűek hátrányos helyzetét, akik véleménye szerint a jelenlegi koronavírus-járvány fő vesztesei is egyben. Wu egyetértett a minimálbér szövetségi szinten történő emelésének gondolatával, szorgalmazta az oktatás támogatását, mint lehetőséget a vagyoni egyenlőtlenségek elleni harcban, amelyen szerinte egy vagyonadó is nagyban tudna változtatni.

Randy Wray, a Bard College oktatója a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos amerikai reakciókról beszélt a hallgatóságnak gazdasági és pénzügyi szempontból, külön elemezve a modern monetáris politika elméletét. Előadásában hangsúlyozta, hogy a világnak a jövőben valószínűleg számos válsággal kell szembenéznie, amelyeket megszorítások helyett a munkahelyek és az erőforrások megőrzésével kell orvosolni. Ebben szerinte fontos szerepe van a kormányzati költéseknek és az ehhez kapcsolódó pénzkibocsátásnak. Szerinte a modern monetáris elmélet, melynek értelmében egy olyan kormány, amely saját pénzt bocsát ki, soha nem tud kifogyni belőle, jó megoldás lehet a jövő kihívásaira. Ebből a szempontból Wray véleménye szerint sokkal rosszabb helyzetben vannak az eurózóna országai, akik lemondtak az önálló pénzkibocsátás jogáról, illetve azok a országok, amelyek nem nagy tartalékvalutákat használnak hivatalos pénznemként.

ÁLLÍTÁSA SZERINT A MODERN MONETÁRIS ELMÉLET ADTA A BIDEN-KORMÁNY KORONAVÍRUS-MENTŐCSOMAGJÁNAK GERINCÉT IS.