Leszámolnak a szélsőségesekkel a világ legerősebb haderejében: kiszivárgott a lista, hogy kikre vadásznak

Január óta gőzerővel dolgozik az amerikai védelmi minisztérium azon, hogy kiszűrje a fegyveres szervezetekből a politikai szélsőségeseket, most kiszivárgott egy tréning-kézikönyv is, melyben az áll, hogy pontosan milyen szempontok alapján lehet azonosítani az ilyen embereket. A kézikönyvből az látszik, hogy a Pentagon elsősorban a „hazafias” szélsőségesektől, az anarchistáktól és a fajvédőktől tart, de kockázatként értékelik az iszlamistákat, az „inceleket” és a szélsőséges környezetvédőket is.