Minden nap halnak meg fiatalok Magyarországon koronavírusban: Müller az időseket kéri, hogy vigyázzanak rájuk

Húsvétkor is szigorúan be kell tartani a koronavírus-járvány elleni védekezésért hozott szabályokat - közölte a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa hétfőn a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. Szlávik azt is elmondta, hogy a korábbi ismeretekkel szemben a kismamákra is veszélyes a járvány.