Jelentős adóemelést rejtett el Joe Biden a hatalmas beruházási csomagjában

3000-4000 milliárd dolláros infrastrukturális fejlesztési tervezetet készül bemutatni Joe Biden elnök. A csomag része egy 1800 milliárd dolláros adóemelés is, ezért nem biztos, hogy a Kongresszuson is átmegy majd – írja a New York Post

Joe Biden várhatóan a mai nap mutatja be hatalmas infrastrukturális fejlesztési csomagját, melynek a „Build Back Better” vagyis „építsünk újra jobbat” nevet adta. Két külön törvényjavaslat keretében tárgyalja majd a Kongresszus a tervet: az egyik az infrastrukturális beruházásokat tartalmazza majd, míg a másik az oktatással és az egészségüggyel foglalkozik majd.

A tervezet több adóemelési tételt is tartalmaz. Joe Biden megemelné többek közt a társasági adót is 21%-ról 28%-ra, illetve adót vetne ki külföldi vállalatokra és a gazdagok tőkejövedelmére is, valamint megemelné a legalább 400 ezer dolláros éves jövedelemmel rendelkező háztartások adóterheit is. A vagyonosabb amerikai háztartások így 39,6% jövedelemarányos adót fognak fizetni majd, ez volt az adókulcs George W. Bush kormánya alatt is.

A New York Post arra számít, hogy Biden javaslatait nem fogják támogatni a republikánusok, ami azért lenne újdonság, mert az infrastruktúra-fejlesztési csomagokat általában kétpárti támogatással szokták elfogadni a Kongresszusban. Az republikánusok elsődleges aggálya várhatóan az adóemelés és az ingyenes egészségügyi és oktatási lehetőségek finanszírozási hátterének megteremtése lesz majd.

Címlapkép: Chip Somodevilla/Getty Images