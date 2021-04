Laborból szabadult el a koronavírus? A WHO jelentése után új erőre kapott az elmélet

Kedden publikált a WHO egy 120 oldalas jelentést a koronavírus eredetéről, melyben lényegében kizárják a laboratóriumi eredet lehetőségét, a riport viszont nemhogy nem oszlatta fel a laboratóriumi eredetről szóló elméleteket, hanem még föl is erősítette azokat – írja az NPR

A jelentés publikációja után az Egyesült Államok, több szövetségesük és a WHO vezetője, Tedrosz Gebrejeszusz is kritizálni kezdte a jelentés készítőit, amiért felületes bizonyítékokra alapozva jelentették ki, hogy az új koronavírus szinte biztos nem egy laborból szabadult el, hanem valamilyen közvetítő-állaton keresztül fertőzött és jó eséllyel külföldről került Vuhanban át emberre. Ez a konklúzió pont megegyezik Kína hivatalos álláspontjával és úgy jutott el rá a WHO stábja, hogy mindössze egy szervezett túrát tettek a laborban és részletes vizsgálatot nem végeztek.

Vuhan városában működik a világ egyik legmodernebb víruslaborja, a Vuhani Virológiai Intézet. Azt, hogy pontosan mit csinálnak ott, nem tudni, viszont az NPR úgy fogalmaz, hogy

köztudott, hogy végeznek kísérleteket olyan vírusokkal is, melyek hasonlítanak a mostani pandémiát okozó [korona]vírushoz.





Jamie Metzl, az Atlantic Council szakértője úgy fogalmazott a WHO jelentését szemlézve, hogy

„nem vagyok benne biztos, hogy a Covid-19 véletlenül egy laborból szabadult ki, viszont

felelőtlennek tartom, hogy politikai szempontok miatt azt állították, hogy még csak kivizsgálásra sem érdemes ez az elmélet.”

Az NPR arról is ír, hogy az amerikai külügyminisztérium készített egy jelentést, melyben azt írják, hogy „veszélyes koronavírus-kutatás” folyt a vuhani laborban és „titkos katonai tevékenység” is megvalósult. Ezeket az állításokat Kína tagadta.

Metzl rávilágít, hogy a WHO csapata bár meglátogatta a vuhani labort, nem vizsgálták azt át tüzetesen, helyette inkább a kínai tisztségviselők elbeszélésére hagyatkozva állapították meg azt, hogy nem labori eredetű az új koronavírus.

Hozzáteszi: szerinte hibás behódolni Kínának, amely azt akarja közölni valamiért a világgal, hogy „még csak vizsgálatra sem érdemes” a labori eredet elmélete.

Alina Chan, a Broad Institute tudósa úgy fogalmazott, hogy ha most Kínát nem vizsgálják át rendesen, ennek globális következményei lehetnek.

Más országok is úgy érezhetik emiatt, hogy nincs elszámoltatási mechanizmus, emiatt pedig lazább biztonsági szabályok jöhetnek a laborokban, amely sokkal veszélyesebbé teheti őket

– fogalmazott Alina Chan.

Joe Biden és az Egyesült Államok mellett még 13 másik ország is új vizsgálatot kért, melyben részletesebben vizsgálják meg a labori eredet elméletét. A Trump-kormány külügyminisztere, Mike Pompeo korábban nyíltan megvádolta Kínát azzal, hogy az ő laborjukból szabadult el a koronavírus, de erre bizonyítékot nem mutatott be.

Címlapkép: TPG/Getty Images