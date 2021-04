Van, ahol kiváltsághoz jutnak a beoltottak

Portfolio MTI Cikk mentése Megosztás

A járvány harmadik hulláma úgy néz ki, nem igazán csitul, Magyarország pedig már ennek ellenére a nyitást tervezgeti, a 2,5 milliomodik beoltottra várunk. A nemzetközi összehasonlításban magas átoltottságunk ellenére is tombol a járvány: a hétnapos mozgóátlag szerint naponta közel 250 elhunytról, 8 ezer körüli új fertőzöttről érkeznek a jelentések, és a koronavírus okozta betegség miatt kórházi ápolásra szorulók száma is rekordközelben jár. Németországban pedig kimondták: felmentést kaphatnak a korlátozások alól a beoltottak, de ennek is vannak feltételei. A koronavírus-járványról szóló híreinket vasárnap ebben a cikkünkben gyűjtjük össze.