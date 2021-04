A franciák háborúra készülnek, évtizedek óta nem látott hadgyakorlatot hajtanak végre

Évtizedek óta nem látott méretű, összfegyvernemi hadgyakorlatot készül végrehajtani a francia haderő 2023-ban – írja az Economist . A lap arról is ír, hogy Franciaország kifejezetten egy ellenséges ország ellen viselt háború lehetőségére rendezkedik be a 2020-as évtizedben és széles körű modernizáció veszi kezdetét a francia haderőben.

Az „Orion” fedőnevet viselő hadgyakorlatra 2023-ban kerülhet sor, várhatóan a szárazföldi erők mellett a légierő és a haditengerészet is részt vesz majd benne, összesen mintegy 10 ezer katona. Csatlakozhat a gyakorlathoz a belga, brit és amerikai haderő is.

A francia haderő januárban hozott létre tíz munkacsoportot, melyek azt vizsgálják, hogy mennyire felkészült az ország hadereje egy magas intenzitású háborúra. Az Economist úgy fogalmaz, hogy

a francia tábornokok szerint körülbelül egy évtizedük van erre felkészülni.

A munkacsoportok azt is vizsgálják majd, hogy lehet különféle ellátmányi problémákat kezelni, illetve hogy

mennyire képes a társadalom elfogadni olyan esetleges veszteségeket, melyeket a második világháború óta nem láthattunk

– írja a lap egy bennfentesre hivatkozva.

Arról is ír a lap, hogy a francia haderő általános gondolkodásába most már beépült egy „nagy összecsapás hipotézise.” Az Economist arra a konklúzióra jutott, hogy a gondolkodásmód ilyen jellegű megváltozása arra enged következtetni, hogy Franciaország már nem csupán külföldi és belföldi terrorellenes hadműveletekkel, hanem egy másik országgal való háború lehetőségével is számol.

Bár hivatalosan nem nevezték meg a franciák a potenciális ellenséget, A lap által megszólított elemzők szerint a nemcsak Oroszország, hanem Törökország és különféle észak-afrikai országok elleni háborúra is készülnek.

Törökország egyébként NATO-tag és Franciaország szövetségese, viszont az elmúlt hónapokban a Macron-kormány és az Erdogan-kormány közt igencsak leromlott a viszony.

A modernizáció és a toborzás szükségességéről Thierry Burkhard tábornok egy részletes tanulmányt publikált tavaly, amely reformcélokat fogalma meg a haderőnek, melyben kulcsfontosságú lenne a szárazföldi haderő megerősítése, hogy ütőképes legyen egy külföldi ország ellen viselt háborúban is.

Egyre és egyre durvábban tesztelnek majd minket. Ezt fel kell fognunk

– fogalmazott Burkhard tábornok.

Rémy Hémez, a francia haderő tisztje és elemzője úgy fogalmazott a modernizációval kapcsolatosan, hogy 2010 és 2025 közt a francia haderő felszerelése többet változik majd, mind 1970 és 2010 között változott.