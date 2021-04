Rusvai Miklós szerint adható más típusú vakcina második oltásként

Húsvéti akció a Portfolio-nál!

A kérdés azért merült fel újabban, mert az AstraZeneca vakcinája és a vérrögképződéses esetek közötti összefüggés gyanúja egyre erősebb, és több ország is felfüggesztette az oltást a brit-svéd vakcinával. Ebben az esetben kérdéses, hogy akik megkapták az első oltást, azok milyen második oltást kaphatnak

Rusvai Miklós virológus szerint akár másfajta oltóanyag is adható második oltásként.

A virológus egyébként csak fenntartásokkal ajánlja az AstraZeneca oltását a nemzetközi sajtóban megjelent hírek láttán. A vakcinát vizsgáló szervek (EMA, WHO, brit gyógyszerfelügyelet) fontosnak tartják elmondani, hogy a vérrögképződéses esetek extrém ritkák, miközben a vakcina hatásos védelmet nyújt a koronavírus fertőzés ellen. Az összefüggést egyelőre az alapos vizsgálatok ellenére sem sikerült igazolni, így a WHO, EMA és a brit gyógyszerfelügyelet is a vakcina további alkalmazását ajánlja.

Címlapkép: Getty Images