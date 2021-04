Bejelentették: 20 év után kivonulnak a NATO-erők Afganisztánból

MTI Cikk mentése Megosztás

Kivonulnak Afganisztánból az amerikai csapatok a New York- i terrortámadás huszadik évfordulójáig, szeptember 11-ig - jelentette be szerdán Joe Biden amerikai elnök a Fehér Ház Roosevelt-termében elmondott beszédében. Ezzel csaknem egy időben a NATO-főtitkár is bejelentette a csapatkivonást, amelyhez a magyar kormány alkalmazkodik.