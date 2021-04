Dánia véglegesen leállítja az oltást az AstraZeneca vakcinájával, nem használják többé

Dániában - az Európai Unió tagállamai közül elsőként - teljesen leállítják az AstraZeneca gyógyszergyár koronavírus elleni oltóanyagának használatát, az erről szóló döntést szerdán jelentette be Soren Brostrom, a dán egészségügyi hatóság igazgatója.

"A dán egészségügyi hatóság úgy döntött, hogy a Covid-19 elleni oltási programot az AstraZeneca-vakcina nélkül folytatja" - mondta sajtótájékoztatóján a tisztségviselő.

Annak a körülbelül 150 ezer embernek, aki az országban már megkapta az első dózist az oltóanyagból, más vakcinából fogják felajánlani a másodikat.

Továbbá közölte: tapasztalataik szerint nagyjából 40 ezer, AstraZeneca-vakcinával beoltott személy közül egynél jelentkeznek súlyos mellékhatások. Soren Brostrom egyelőre ismeretlen okból elájult a sajtótájékoztató közben, azóta azonban magához tért.

Friss vizsgálatok szerint a készítmény a 60 éven aluliak körében egy rendkívül ritka, de nagyon súlyos mellékhatással, agyi vérrögképződéssel járhat. Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) előző héten megállapította, hogy lehetséges az összefüggés az oltóanyag és a korábban jelzett nagyon ritka vérrögképződéses esetek között, a vakcina előnyei azonban továbbra is messze felülmúlják a lehetséges mellékhatások kockázatait. Dánia az első európai ország, ahol teljesen leállították a brit-svéd gyógyszergyár és az Oxfordi Egyetem közös fejlesztésű vakcinájának használatát, s itt is függesztették fel azt elsőként a kontinensen, még március 11-én.

Európa többi országában, ahol felfüggesztették a készítmény alkalmazását, azóta újraindították az oltásokat, csak bizonyos korcsoportokban korlátozták a használatát. A Dél-afrikai Köztársaságban ugyanakkor például már korábban kivonták a forgalomból az AstraZeneca vakcináját, ugyanis az nem bizonyult hatékonynak az ott leginkább terjedő vírusváltozattal szemben. Az Egyesült Államokban és Svájcban pedig nem engedélyezték még ezt az oltóanyagot.