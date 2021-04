A WHO továbbra is kiáll az AstraZeneca oltása mellett

MTI Cikk mentése Megosztás

A fertőzöttek számának csökkenésére utaló első jelek ellenére továbbra is "súlyos" a koronavírus-járványhelyzet Európában - figyelmeztetett csütörtökön az Egészségügyi Világszervezet (WHO). A WHO egyúttal ismét állást foglalt az AstraZeneca vakcinája mellett, amelynek használatát több országban felfüggesztették tromboembóliás esetek miatt.