Joe Biden: ideje csökkenteni a feszültséget Oroszországgal

Joe Biden elnök beszédet tartott tegnap, néhány órával azután, hogy szankciókat szabott ki a kormánya Oroszországra. Elmondta: a büntetés arányos, most viszont itt az ideje, hogy csökkentse a feszültséget az oroszokkal.

Joe Biden elnök kormánya 32 orosz entitást szankcionált tegnap és megtiltotta az orosz állampapírokkal való kereskedést azok elsődleges piacán. Elemzők szerint az intézkedésnek limitált hatása lesz:

Biden arról is beszélt tegnap este, hogy sokkal szigorúbb büntetést is hozhatott volna, amiért Oroszország beleavatkozott az amerikai választásokba, viszont nem akarta tovább szítani a feszültséget az Egyesült Államok és Oroszország közt. Ezt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is közölte, amikor a hét elején beszéltek.

Nem engedhetjük, hogy egy idegen hatalom büntetlenül beavatkozzon a demokratikus folyamatainkba

– idézi Joe Bident a CNN.

Hozzátette: figyelmeztette Oroszországot, hogy soha többé ne fordulhasson elő ilyen jellegű beavatkozás, viszont kész egyszerre arra, hogy olajágat nyújtson a Putyin-kormánynak, ezért is kínálta fel a találkozó lehetőségét.

Itt az ideje a de-eszkalációnak. Az előre vezető irány az átgondolt dialógus és a diplomatikus folyamatok

– mondta Joe Biden elnök.

Amikor arról kérdezték az elnököt az újságírók, hogy vajon Vlagyimir Putyin is úgy gondolja-e, hogy itt az ideje a feszültség csökkentésének, Biden azt mondta, hogy „reméli, hogy megfelelően válaszol” az orosz elnök és hogy „jelezte, hogy beszélni akar róla.”

„Az Egyesült Államok érdekében áll, hogy együttműködjön Oroszországgal – így kellene tennünk és így fogunk tenni. Ha viszont Oroszország megsérti az Egyesült Államok érdekeit, válaszolni fogunk nekik. Meg fogjuk védeni az országunkat, az intézményeinket és a szövetségeseinket” – mondta Joe Biden, aki szerint a nukleáris fegyverek korlátozását tekintve, Iránnal és Észak-Koreával kapcsolatosan, a pandémia elleni küzdelemben és a klímaváltozás elleni harcban is együtt kellene működni Oroszországgal.

Kérdezték az elnököt az Északi Áramlat 2 vezeték jövőjéről is, Joe Biden azt mondta, hogy az erről szóló tanácskozás „még játszik.”

