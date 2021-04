Kivonulnak Afganisztánból az amerikaiak, de szó sincs arról, hogy magára hagyják az országot

A mostani tervek szerint szeptember 11-étől elkezdi az Egyesült Államok kivonni a katonáit Afganisztánból, viszont ez aligha jelenti azt, hogy teljesen magára hagyják az országot és ölbe tett kézzel nézik, ahogy a tálibok ismét átveszik az uralmat.

A New York Times forrásai szerint az amerikai kormány tárgyal jelenleg Tádzsikisztán, Kazahsztán és Üzbegisztán vezetésével amerikai katonák elhelyezésének lehetőségéről. Ha sikerül megállapodni ezekkel az országokkal (ami a térségbeli jelentős orosz befolyás miatt közel sem garantálható), az Egyesült Államok továbbra is végre tudna hajtani különféle hadműveleteket Afganisztánban, azzal a különbséggel, hogy a térségben állomásozó katonáik nem lennének kitéve az állandó életveszélynek.

Ezen kívül az Egyesült Államok a Perzsa-öböl körül található katonai bázisairól és repülőgép-hordozóiról is bármikor tud légi hadműveleteket kivitelezni a térségben. Amerika szövetségese, Törökország nem vonul ki Afganisztánból, ők is segítik majd az Egyesült Államokat hírszerzési műveletekben – állítják a New York Times forrásai.

Joe Biden a kivonulásról szóló bejelentése során is azt mondta: „nem veszik le a szemüket a terrorfenyegetésről,” csupán arról van szó, hogy újraszervezik a terrorellenes műveleteket, hogy minél kevesebb esetleges veszteséggel kelljen szembenéznie az amerikai haderőnek.

Ettől függetlenül a lapnak nyilatkozó elemzők szerint komoly hátrányt jelent majd a védelmi feladatok kivitelezésének szempontjából az, hogy nem maradnak katonák az országban.

Bármennyire is jó a hírszerzésünk és a távoli műveleti képességeink, nem tudja semmi sem helyettesíteni azt, hogy ott vagyunk

– fogalmazott Joseph Magurie, volt Navy SEAL tiszt, a Trump-kormány egyik volt hírszerzési vezetője.

A New York Times megjegyzi: a hivatalos csapatkivonás a bejelentéstől függetlenül nem biztos, hogy azt jelenti, hogy még a különleges egységeket is kivonja Amerika az országból. Mint írják, körülbelül 1000 olyan amerikai katona van Afganisztánban, akik papíron nincsenek is ott, elsősorban a Pentagon és a CIA utasítását teljesítő különleges alakulatok (többnyire a hadsereg Rangerei). Felmerülhet az is, hogy zsoldosokat alkalmaz majd Amerika az afganisztáni érdekeinek képviseletére: jelenleg 16 ezer civil alkalmazott segíti az amerikai csapatokat az országban, védelmi feladatokban és logisztikában, akinek a kivonása nem biztos, hogy teljes egészében meg fog valósulni.

A következő hónapokban egyébként még növekedni is fog az amerikai katonai jelenlét Afganisztánban, ahogy az Egyesült Államok a csapatkivonás logisztikai hátterét szervezi meg és a New York Times megjegyzi azt is, hogy ha a tálibok megtámadják az amerikai csapatokat, a csapatkivonást akár jelentősen eltolhatja időben a Biden-kormány.

Ha mégis megvalósul a teljes csapatkivonás, a lapnak nyilatkozó elemzők szerint nehéz és veszélyes lesz úgy együttműködni a lojalista afgán kormánnyal, hogy csupán egy nagykövetség működik Afganisztánban. Mint ismertetik: a tálibok az elmúlt évben jelentős offenzívába kezdtek a kormányerők ellen és csupán az amerikai légierő beavatkozásának volt köszönhető, hogy nem került az ország számottevő része a felkelők kezére.

Mindettől függetlenül Lloyd Austin védelmi miniszter optimista: a szerdai NATO-csúcson, amikor szó volt az afganisztáni kérdésről is, azt mondta, hogy

sehol a világon nincs olyan helyszín, ahova Amerika és a szövetségesei nem tudnak elérni.

