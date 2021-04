Modern amerikai fegyverek érkezhetnek a világ egyik legfeszültebb térségébe

Bár Tajvan saját maga is fejleszt nagy hatótávolságú rakétákat, hogy ellen tudjon állni egy esetleges kínai támadásnak, ezúttal az Egyesült Államokhoz fordult, hogy lássa el fejlett fegyverrendszerekkel.

A tervek szerint Tajvan a Lockheed Martin nevű amerikai cégcsoport AGM-158-as rekétáiból vásárolna be, amelyek hatótávolsága modelltől függően megközelíti az 1000 kilométert és rászerelhetők repülőgépekre is, köztük a Tajvan által működtetett F-16-os vadászgépekre is. Ezek gyakorlatilag olyan nagy hatótávolságú, légi indítású cirkálórakéták, amelyek alkalmasak arra, hogy jól védett célpontokat támadjanak anélkül, hogy az indító repülőgép ki lenne téve az ellenséges légvédelmi rendszerek esetleges tüzének.

Tajvan, amelynek katonai potenciálja jócskán eltörpül Kína mellett, nemrég kezdett bele haderejének fejlesztésébe, hogy elrettentse a kínaiakat egy esetleges támadástól, illetőleg szükség esetén lehetőséget biztosítson magának, hogy ellentámadást hajtson végre.

Az Egyesült Államok egyébként évek óta Tajvan legfontosabb fegyverszállítója és ez valószínűleg a jövőben sem fog változni, ahogy a kínai katonai nyomás erősödik a szigettel szemben.

