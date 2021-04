Állig felfegyverzett katonai hajók jelentek meg Budapest körül - Itt vannak a képek

Közös gyakorlatot hajtanak ma végre a magyar különleges erők az amerikai különleges erőkkel a Dunán, Budapest környékén. Elkezdtek szivárogni az eseményről készült fotók.

Black Swan 21 fedőnéven zajlik jelenleg gyakorlat az MH Hadikikötő környékén, ez a Szentendrei-sziget déli csücskénél, a káposztásmegyeri partszakaszon található. A gyakorlaton a Magyar Honvédség 2. vitéz Bertalan Árpád Különleges Rendeltetésű Dandárja, illetve az amerikai US Navy Naval Special Warfare, Special Boat Team-22-es alakulat tagjai vesznek részt (ők az amerikai haditengerészet folyami műveletekre specializálódott egyik alegysége). Később várhatóan szlovén katonák is csatlakoznak a gyakorlathoz. A Black Swan 2021 gyakorlat egyik célja, hogy a Szolnokon kialakítandó regionális különleges műveleti parancsnokság elérje a kezdeti műveleti képességet.

Az eseményről az MTI több érdekes fotót is lehozott. A képekről kiderül, hogy az amerikai katonák SOC-R (Special Operations Craft – Riverine – vagyis folyami különleges műveleti vízi jármű) típusú hajókat bocsátottak a Dunára, melyeknek üzemeltetését közösen gyakorolták a magyar katonákkal.

MTI Fotó/Máthé Zoltán

Ezek a katonai kishajók úgy vannak kialakítva, hogy könnyen célba juttathatók legyenek C-130-as szállítórepülőgépekkel, majd kimenekíthetők legyenek MH-47-es szállítóhelikopterekkel a műveleti térségből. A mostani művelethez szárazföldi úton juttatták el a hajókat.

Az alábbi képen jól kivehető a hajók fegyverzete is. Ez az eszköz legalább négy M240-es, 7,62 milliméteres közepes géppuskával, egy M2-es, 12,7 milliméteres nehézgéppuskával és egy M137-es gatling-géppuskával van felszerelve. A hajó üzemeltetését ezen a képen a partról szemlélik a magyar különleges műveletisek, miközben egyikük konzultációt folytat amerikai kollégájával.

MTI Fotó/Máthé Zoltán

Az alábbi képen már közösen láthatók a hajókon magyar és amerikai katonák. A háttérben az MH 2. vitéz Bertalan Árpád Különleges Rendeltetésű Dandár Zodiac Pro 850 félmerevtestű, többcélú hajói láthatók.

MTI Fotó/Máthé Zoltán

Ezen a képen még közelebbről látható az egyik amerikai hajó M2-es géppuskája, illetve a tatra szerelt ködgránátvetők is.

MTI Fotó/Máthé Zoltán

Pécsvárady Szabolcs ezredes, az MH 2. vitéz Bertalan Árpád Különleges Rendeltetésű Dandár parancsnoka sajtótájékoztatót is tartott az esemény során. Kiemelte: a Dunán Ercsi és a Szentendrei-sziget között is hajtanak végre feladatokat. A következő napokban ezért a folyó budapesti szakaszán is láthatók lesznek amerikai zászlós, felfegyverzett hajók.

MTI Fotó/Máthé Zoltán

Címlapkép: MTI Fotó/Máthé Zoltán