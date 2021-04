Túl a stabilitási határon: vészhelyzetben manőverező rendszert fejlesztett ki a BME

Nemzetközi szinten is versenyképes lehet a Budapesti Műszaki és Gazdasági Egyetem (BME) kutatóinak új fejlesztése, az önvezető járművekben alkalmazható automatikus mozgásszabályozó rendszer - közölte az egyetem az MTI-vel.

A berendezés növeli a járművek biztonságát, segít megelőzni a baleseteket, és akár olyan mozgásokat is lehetővé tesz, amelyeket eddig nem lehetett megvalósítani. A BME kutatói évek óta keresik a megoldást a járművek autonóm irányítására az úgynevezett stabilitási határon túl, amikor a járművet a vezető már nem tudja irányítani.

A berendezéssel együtt létrehoztak egy olyan algoritmust is, amely a ma ismert megoldásoknál hatékonyabban irányítja a vészhelyzetbe kerülő autókat.

A közlemény szerint a kutatócsoport eredményei az autonóm járműfejlesztés leginnovatívabb technológiai újításaival is felveszik a versenyt. Hangsúlyozták, hogy mostanáig a BME-n kívül a világon csak két egyetem alkotott olyan járművet, amely veszélyhelyzetben vezető nélkül képes manőverezésre. A szabadalmi bejelentést már le is zárták, a berendezést az autóipari beszállítók széles körén túl az önvezető autók gyártói vagy akár az autósport is hasznosíthatja - közölték.

A BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar (KJK) Gépjárműtechnológia Tanszékének tanszékvezetője a bejelentéshez hozzáfűzte, hogy az önvezető autók technológiai újításai világszerte forradalmasíthatják a közlekedést. Szalay Zsolt a közlemény szerint úgy véli, hogy néhány éven belül megjelenhetnek az utakon az emberi beavatkozás nélkül manőverező járművek.

A legígéretesebb technológiák közé tartoznak a mesterséges intelligencián (MI) alapuló szoftverek, a fényérzékelést, távolságmérést mérő LiDAR-ok (Light Detection and Ranging, lézeralapú távérzékelés), a radarérzékelési technológiák a járművek körüli tér érzékeléséhez, valamint a járműirányításhoz, navigáláshoz és vezetéshez is alkalmazott szenzorok. Az intelligens technológiák (smart city, IoT) globális fejlődése szintén az autonóm járművek terjedését vetíti előre - tette hozzá.

Címlapkép forrása: MTI/Mónus Márton