Emberemlékezet óta nem történt ilyen: rommá adóztatnák az öröklést Amerikában

A múlt héten bejelentette az Amerikai Családok Terve névre keresztelt jóléti programját Joe Biden, amely egy 1800 milliárd dolláros oktatási és családtámogatási gigacsomagnak is tekinthető. A vonatkozó összeget a gyermekgondozás támogatására fordítanának, illetve családi és betegszabadságot vezetnének be a munkavállalók számára. Kiterjesztenék továbbá a gyerekek után járó adókedvezményeket is 2025-ig, valamint elérhetővé tennék az óvodai nevelést és ingyenessé tennék a közösségi főiskolák első két évét. A kormány emellett megemelné a hátrányos anyagi helyzetű hallgatók támogatására szolgáló ösztöndíjak összegét is.

A fent említett program finanszírozására érdekében úgy látszik, hogy a Biden-kormány az adóemelés eszközéhez nyúl. Közel megdupláznák a tőkenyereségre eső legmagasabb adókulcsot 39,6%-ra, összevonnák a vagyonátruházási illetékkel, illetve eltörölnének egy eddig biztosított adókedvezményt is bizonyos eszközökre.

Ennek eredményeképpen akár 61%-os adóteher is felmerülhet vagyonosabb háztartások esetében öröklés esetén, AMELYRE EGY ÉVSZÁZADA NEM VOLT PÉLDA.

Egy példán keresztül megvilágítva, amennyiben egy család megörökölt egy nulláról felépített, de 100 millió dollárt érő vállalkozást, a jelenlegi szabályok szerint nem kellett adót fizetnie, csak abban az esetben, ha a vállalatot továbbértékesítette. Ebben az esetben is csak a 100 millió dolláros érték és az eladási ár közötti különbözet után kellett volna adózni. Ezt az adókedvezményt nevezték step-up basis-nek, amelynek keretében amelynek keretében öröklés esetén csak felértékelik az örökölt vagyont, de azt tőkenyereség-adó nem terheli.

A mostani elképzelések szerint azonban a 39,6%-ra megemelni tervezett tőkenyereség-adóval, illetve egyéb terhekkel együtt, összesen 42,96 millió dollár adót kellene fizetni egy családnak öröklés esetén. Ez mellé társulna még a 40%-os illeték a fennmaradó 57,07 millió dolláros részre vonatkozóan, amely adókedvezményekkel együtt is 18,13 millió dolláros adóterhet eredményezne.

A kettő együtt összesen több mint 61 milliós dolláros adófizetési kötelezettséget jelentene öröklés esetén egy 100 millió dolláros örökség esetén.

A tőkenyereség és a vagyonátruházási illeték egyszerre történő alkalmazása egyébként igen ritka gyakorlat, bár nem példa nélküli. Szakértők ezért úgy vélik, amennyiben rögtön öröklés után kellene megfizetni a tőkenyereség-adót és nem a továbbértékesítés esetén, úgy vélhetően eltörik vagy csökkentik a vagyonátruházási illetéket. A step-up basis-t egyébként egyszer már eltörölték 2010-ben, de akkor egy évre magát vagyonátruházási illetéket is visszavonták.

Az sem világos jelenleg, hogy Biden tervét, akár fontos módosítások árán is, de jóváhagyja-e a Kongresszus. Sok mérsékelt demokrata ellenzik ugyanis a tőkenyereség-adó 39,6%-ra történő megemelését és a step-up basis eltörlését is. Meg kell jegyezni azt is, hogy vélhetően csak kevés amerikai háztartást érne ténylegesen 61%-os adóteher, mivel sokan élnének az adótervezés lehetőségével. Éppen ezért több amerikai adótanácsadó cég már figyelmeztette ügyfeleit, hogy készüljenek fel esetlegesen növekvő adókra például azzal, hogy még az esetleges szigorítások előtt átruháznak bizonyos vagyontárgyakat ajándékozás útján.

Címlapkép forrása: Doug Mills/The New York Times/Bloomberg via Getty Images