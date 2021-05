Spanyolország lazít, megkönnyítik az utazást országon belül

Spanyolországban vasárnaptól ismét bárki szabadon utazhat a tartományok között, miután lejár a koronavírus-járvány miatt tavaly október vége óta érvényben lévő szükségállapot.

A szükségállapot fenntartása egységes jogi keretet biztosított az ország 17 tartományában és két autonóm városában ahhoz, hogy az emberek szabad mozgását korlátozni lehessen a járványügyi intézkedések keretében anélkül, hogy bírósági jóváhagyást kelljen kérni. Mostantól azonban az egyes régiók kormányainak újból bíróságon kell érvényt szerezniük a korlátozások jogosságának.

Az elmúlt napokban több tartomány kért ilyen jogi megerősítést, ám eltérő döntések születtek a különböző bíróságokon. Míg a Baleár-szigeteken és Valenciában engedélyezték az éjszakai kijárási tilalom fenntartását, addig Baszkföldön a bíróság pénteken elutasította ezt a kérést.

A központi kormány korábban rendeletet fogadott el arról, hogy ilyen esetekben a Legfelsőbb Bíróság illetékes dönteni, sajtóhírek szerint viszont a bíróság kritikus a jogszabállyal kapcsolatban, és egyebek mellett kevesli a határozathozatalra kiszabott öt napos határidőt.

"A szükségállapot kivételes helyzetekre való" - reagált Carolina Darias egészségügyi miniszter arra, hogy a regionális elnökök közül többen is szorgalmazták a szükségállapot fenntartását, amíg nagyobb lesz az átoltottság és kedvezőbbek a járványügyi mutatók. A tárcavezető szerint a tartományok rendelkeznek kellő eszköztárral ahhoz, hogy kezelni tudják a járványügyi helyzetet.

A hét folyamán az autonóm helyi kormányok egymás után jelentették be a várható szabályokat, amelyek jelentősen különböznek az egyes területeken. A spanyol fővárost is magába foglaló madridi autonóm közösségben pénteken ismertették, hogy a vendéglátóhelyek továbbra sem nyithatnak ki reggel hat óra előtt és éjfélkor be kel zárniuk. A fogadható vendégek létszámát zárt térben a befogadóképesség 50 százalékában, a szabadban 75 százalékban korlátozták. Egy asztalnál nem ülhetnek hatnál többen. Az edzőtermek befogadóképességük 50 százalékát használhatják ki.

A Baleár-szigeteken az éjszakai kijárási tilalom mellett fenntartják, hogy a belföldről máshonnan érkezőknek is 48 óránál nem régebbi negatív koronavírus-tesztet kell bemutatni a repülőtereken vagy a kikötőkben. Az autonóm kormány a magánrendezvények, családi összejövetelek maximális létszámát hat főben szabta meg, csakúgy mint az éttermi asztaltársaságokét. Május 23-ig azonban a vendéglátóhelyek továbbra is csak a teraszaikat üzemeltethetik.

Fernando Simón a spanyol egészségügyi riasztási és vészhelyzeti koordinációs központ igazgatója elővigyázatosságra, az óvatosság fenntartására figyelmeztette az embereket. A járványügyi vezető tart attól, hogy a szükségállapot feloldása hamis biztonságérzetet kelthet, miközben a járvány még mindig tart. A dél-európai országban a járványügyi adatok már második hete a fertőzés terjedésének csökkenését mutatják. Az elmúlt 24 órában mintegy négyezer új esetet diagnosztizáltak, a regisztrált napi esetszám nyolcezer. Százezer emberből átlagosan 198-an fertőzöttek az országban. A helyzet Baszkföldön a legkedvezőtlenebb 447 esettel, míg a legkedvezőbb Valenciában 40 fertőzöttel százezer emberre vetítve.

Az oltóanyagokból több mint 21 millió dózis érkezett, a vakcina első adagját a teljes lakosság 28 százaléka, 13 millió ember kapta meg. Teljes oltással 5,9 millióan rendelkeznek, amely 12,6 százalékos átoltottságot jelent.

Címlapkép: Getty Images