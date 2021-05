Egy szuperhatalom félelmetes arca: erőfitogtatások, látványos katonai akciók, könyörtelen büntetések

Egyre nyilvánvalóbb, hogy Kína gazdasági erejét kihasználva a világpolitika meghatározó szereplőjévé kíván válni, azt pedig szemlátomást nem veszi jó néven, ha egy-egy ország akadályozni próbálja céljai elérésében. Az alábbi példák segítségével azt vettük górcső alá, hogy milyen eszközöket alkalmazott az ázsiai ország vezetése, akaratának érvényesítése érdekében a közelmúltban.

Gazdasági szankciók sora

Ausztrália Kína egyik legfontosabb kereskedelmi partnere, amelyet jól mutat, hogy a 2019-2020-as pénzügyi évben (amely júliustól júniusig tart) a Kínába irányuló ausztrál export értéke 150 milliárd ausztrál dollárt tett ki. Emellett a két ország között 2015. decembere óta szabadkereskedelmi egyezmény (ChAFTA) is érvényben van, melynek köszönhetően négy év alatt a Kínába irányuló ausztrál export megduplázódott. Ezt elsősorban a kínai gazdaság növekedéshez szükséges nyersanyagok iránti igény idézte elő, ezekben ugyanis Ausztrália bővelkedik.

A jelentős gazdasági kapcsolatok ellenére azonban a két ország között már évek óta növekszik a feszültség, amely már látványos villongásokhoz is vezetett. A problémák akkor kezdődtek, amikor nemzetbiztonsági okokra hivatkozva az ausztrál kormány kizárta a kínai telekommunikációs óriáscéget, a Huawei-t az 5G-hálózatának kiépítéséből.

A viszony tovább romlott, amikor 2020-ban az ausztrál kormány felvetette, nemzetközi vizsgálatot kellene indítani a koronavírus-járvány kínai forrásának felkutatására, illetve arra vonatkozóan, hogy a kínai hatóságok miként kezelték a járvány vuhani kitörését.

A kínai válaszlépések természetesen nem maradtak el: már májusban importtilalmat vetettek ki ausztrál marhahústermékekre, azt követően pedig több más ausztrál exporttermék (bor, sör, árpa, szén fa, réz stb.) behozatalát korlátozták adminisztratív lépésekkel és elhúzódó vámügyintézéssel.

A kínai intézkedések hatásossága egyelőre minimum kérdéses, ugyanis Ausztráliában egyelőre nem érezhetők jelentős pénzügyi következmények.

Ennek fő oka, hogy a jelenlegi világpiaci trendek miatt a kétoldalú kereskedelemben elsősorban Kína tűnik kiszolgáltatottabbnak Ausztrália felé, míg utóbbi könnyedén talált alternatív piacokat a Kínában kvázi betiltott termékeinek. Jól mutatja ezt az is, hogy a kínaiak például az ausztrál vasércre nem is hoztak semmilyen importkorlátozást, mivel Kína jelentős mértékben rá van utalva az ausztrál behozatalra.

A feszültség ennek ellenére tovább éleződött a két ország között, amikor az ausztrál szövetségi kormány egyik új hatáskörével élve felbontott két szerződést, amelyet Victoria állam kötött Kínával az „Egy övezet, egy út” projekt keretein belül. Az ausztrál kormány szerint a két megállapodás sértette Ausztrália nemzeti érdekeit. Emellett a napokban több magas rangú ausztrál politikus tett olyan kijelentéséket, főleg Tajvan és a Dél-kínai-tenger kapcsán megfigyelhető kínai fenyegetés miatt, amelyek nem zárják ki annak a lehetőségét, hogy fegyveres konfliktus alakuljon ki a két ország között. Ezzel párhuzamosan pedig Ausztrália bejelentette, hogy fegyverkezésbe kezd annak érdekében, hogy hatékonyan fel tudjon lépni a csendes-óceáni régióban tapasztalható feszültségek kezelésében. Kína válaszul határozatlan időre felfüggesztett mindennemű magas szintű gazdasági egyeztetést Ausztráliával.

AZ EGYELŐRE NEM VILÁGOS, HOGY A MOSTANI DÖNTÉS MILYEN HATÁSSAL LESZ A KÉT ORSZÁG KÖZÖTTI KERESKEDELEMRE, AZ AZONBAN BIZTOSRA VEHETŐ, HOGY A KÉT ORSZÁG KAPCSOLATA EGY JÓ IDEIG MÉG NEM FOG NORMALIZÁLÓDNI.

Fenyegetőbb fellépés az országegyesítés jegyében

Tajvan státusza már évek óta szűnni nem akaró konfliktus tárgya a kínai külpolitikában. Tajvan ugyanis a kínai polgárháború vége óta önálló politikai berendezkedéssel rendelkezik, a köztársasági Kína kormánya és hadserege lényegében erre a szigetre száműzte magát, miután a kommunista felkelők átvették az ország szárazföldi része fölött az irányítást.

Kína a mai napig saját területeként kezeli Tajvant és nem titkolt célja, hogy a jövőben egyesítse a szigetet az anyaországgal. Ennek megfelelően Kína az „egy ország, két rendszer” berendezkedés égisze alatt (ahogy Hongkong és Makaó is működik hivatalosan) felajánlotta Tajvannak a csatlakozást, de ezt Tajvan rendre elutasította, különösképpen a hongkongi önkormányzatiság felszámolására közelmúltban tett kínai lépések fényében.

Kína azonban nem rejtette véka alá azt sem, hogy akár katonai erővel is hajlandó lenne végrehajtani az országegyesítést.

Nyílt háborúval fenyegették meg Tajvant arra az esetre, ha a sziget hivatalos úton kinyilvánítaná függetlenségét. Erre azonban aligha kerül sor, mert Tajvan vezetői szerint nincs szükség a függetlenség kikiáltására, ugyanis Tajvan már gyakorlatilag független.

Ennek ellenére az utóbbi hónapokban látványosan magasabb volt a turbulencia a térségben: szinte heti szinten kerül sor nagyszabású hadgyakorlatokra a tajvani szoros körül, ráadásul a kínai légierő az elmúlt időszakban átlépte a Tajvant és Kínát elválasztó tengerszoros felezővonalát és behatolt Tajvan légterébe is, melyre korábban soha nem volt példa. Januárban a Kínai Népköztársaság gépei már a tajvani légvédelmi rendszerek hatótávolságán belülre is berepültek. Kína elmondása szerint csupán a Tajvant körülvevő külföldi beavatkozás és a függetlenségi törekvések miatt tartanak hadgyakorlatokat a régióban.

Kína első repülőgép-hordozója, a Liaoning, amely éppen a múlt hónapban hajtott végre "rutingyakorlatot" Tajvan közelében. Fotó: Kyodo News Stills via Getty Images

A kínai villongásokkal párhuzamosan, illetve bizonyára azok hatására is látványos közeledés volt megfigyelhető Tajvan és régi szövetségese, az Egyesült Államok között. Az Egyesült Államok ugyan hivataloson sosem ismerte el Tajvant önálló államként, viszont az 1979 óta érvényben lévő Taiwan Relations Act kimondja, hogy az Egyesült Államoknak gondoskodnia kell Tajvan megfelelő védelmi képességeinek meglétéről. Nem is meglepő, hogy az Egyesült Államok évek óta Tajvan legfontosabb fegyverszállítója is egyben. A szorosabb együttműködést mutatja az is, hogy nemrég egy magas rangú tisztviselőkből álló nem hivatalos delegáció is járt a szigeten, illetve Tajvan bejelentette, hogy nagy hatótávolságú manőverezhető robotrepülőgépeket tervez vásárolni az Egyesült Államoktól.

Természetesen Kína sem hagyta szó nélkül a közelmúltbéli fejleményeket, amelyet jól illusztrál Kína Tajvanügyi Hivatalának alábbi kijelentése:

A Népi Felszabadító Hadsereg gyakorlatai és tréningműveletei üzenetet küldenek arról, hogy nemcsak szóbeszéd a fellépésünk a tajvani függetlenség és a Tajvan-Amerika közti együttműködés visszaszorítása érdekében.

Megállapítható tehát, hogy mind retorikájában, mind pedig cselekedeteiben egyre agresszívebb kezd lenni a pekingi vezetés Tajvan kérdését illetően. Korábban még csak hadgyakorlatként sem voltak hajlandók elismerni a Tajvan körül végrehajtott csapatmozgásokat, helyette inkább „katonai tevékenységként” hivatkoztak rájuk.

AZZAL PEDIG, HOGY KÍNA EGYRE INKÁBB ASSZERTÍV MAGATARTÁST TANÚSÍT, EGYESEK EGY JÖVŐBELI KATONAI KONFLIKTUS LEHETŐSÉGÉT SEM TARTJÁK KIZÁRHATÓNAK A TÉRSÉGBEN.

Fegyveres konfliktusok a déli szomszéddal

Kína az utóbbi hónapokban déli szomszédjával, Indiával is összerúgta a port, amely mögött a két ország között fennálló határviták állnak. Kína és India ugyanis az elmúlt évtizedekben képtelen volt megállapodni Kasmír régió határairól, amely miatt 1962-ben háború is kitört köztük. A kasmíri térséghez tartozó Ladakban Kína 90 ezer négyzetkilométeres területet követel magának, India viszont azt állítja, hogy a kínai fennhatóság alatt álló Akszai Csin-fennsík 38 ezer négyzetkilométere Ladak természetes része, amelynek ezért Indiához kell tartoznia.

A feszültségek igazán tavaly nyáron törtek felszínre, amikor összetűzésre került sor a határszakasz védelmét ellátó indai és kínai haderő között, az egyik incidens során 20 indiai katona vesztette életét a vitatott hovatartozású területen. Ezt követően India és Kína is csapatokat vezényelt a régióba, a hátár menti villongások pedig egész nyáron folytatódtak, miközben mindkét ország a másikat vádolta a kialakult konfliktusért.

A Népi Felszabadító Hadsereg katonái tiszteletüket róják le az India és Kína közötti közötti konfliktusban elesett kínai katonák előtt. Fotó: Hou Chonghui/VCG via Getty Images

Bár egyesek egy jelentősebb katonai összecsapás kialakulásától tartottak a két atomhatalom között, végül sikerült megegyezni arról, hogy mind India, mind pedig Kína csapatkivonásokat fog eszközölni a régióban, illetve megállapodtak, hogy a továbbiakban igyekeznek elkerülni a "félreértéseket", és közösen biztosítják a határ menti övezet békéjét.

A KONFLIKTUS RENDEZŐDÉSE ELLENÉRE A TAVALY NYÁRI ESEMÉNYEK EGYÉRTELMŰVÉ TETTÉK, HOGY KÍNA NEM REST KATONAI ÚTON IS BEAVATKOZNI, HA EGY MÁSIK ÁLLAM TERÜLETI INTEGRITÁSÁT VONJA KÉTSÉGBE, EZ ALÓL PEDIG A VILÁG MÁSODIK LEGNÉPESEBB ÉS EGYIK LEGERŐSEBB ÁLLAMA SEM LEHET KIVÉTEL.

Versengés és új partnerek

A legtöbb csörtéje Kínának az utóbbi időben kétségkívül a legnagyobb vetélytársával, az Egyesült Államokkal esett meg. Amerika még Donald Trump kormánya alatt indított kereskedelmi háborút Kínával szemben, amely egyébként mindkét országnak fájt, de összességében Kína rosszabbul jár vele, hiszen Amerika a kínai árucikkek legnagyobb felvevőpiaca.

A Biden-kormány is viszonylag egyértelműen jelezte, hogy nem kíván békülékenyebb hangot megütni ázsiai vetélytársával, amelyet jól mutatnak az elmúlt hónapok amerikai lépései is:

Több hongkongi és kínai tisztségviselőre szankciókat vetettek ki, amiért részt vettek a demokrácia leépítésében Hongkongban, illetve folytatták a Tajvannak való fegyvereladásokat.

Bár eleinte Biden elnök „kulturális különbségeknek” nevezte az ujgurok elleni kínai fellépést Hszincsiag tartományban, később kormánya elítélően nyilatkozott az ujgur népirtásról és szankciókat vetettek ki az ujgurokat táborokban dolgoztató kínai cégek ellen.

A Biden-kormány hatalomra kerülése óta tartott első kínai-amerikai csúcstalálkozó is kölcsönös sértegetésbe és kommunikációs adok-kapokba fulladt.

Ezen kívül az új elnök még egyáltalán nem mutatkozott hajlandónak arra sem, hogy feloldja a Trump-kormány által Kínára kivetett büntetővámokat, pedig számos elemző remélte, hogy gyors kompromisszumra kerül sor Kína és Amerika közt a kereskedelem terén.

Kína amellett, hogy elítélte az amerikai lépéseket, szintén szankciókkal vágott vissza, amelyek kiterjedtek többek között olyan amerikai ruhagyártókra, amelyek az ujgurok elnyomása miatt a jövőben már nem hajlandóak Hszincsiang tartományból származó gyapotot használni.

Kína emellett az „Egy övezet egy út” névre keresztelt gigaprojektjét is igyekezett mindinkább felfuttatni, melynek célja, hogy több ezer milliárdos beruházások megvalósításán keresztül erősítse az ázsiai ország gazdasági és politikai befolyását a világban, sok esetben az amerikai érdekek rovására.

A fenti cél elérése érdekében Kína az utóbbi években olyan országokat környékezett meg, amelyek fő kárvallottjai voltak az amerikai külpolitikának.

Márciusban például egy 25 évre szóló megállapodást kötöttek Iránnal, amelyben elkötelezték magukat a kétoldali gazdasági és politikai kapcsolatok megerősítése mellett. Iránnak az atomprogramja miatt kivetett amerikai szankciók hatására elszenvedett gazdasági károk miatt kapóra is jött a megállapodás. Példaként hozható fel azonban Oroszország is, amelyet évek óta érintenek nyugati szankciók a Krím annexiója és a kelet-ukrajnai konfliktusban való részvétele miatt. Jól mutatja ezt az orosz külügyminiszter, Szergej Lavrov azon kijelentése, amely magas szintű kínai-orosz együttműködést sürgetett az „amerikai hegemóniával” szemben.

Bővülő eszköztár

A fentiek alapján megállapítható, hogy Kína az utóbbi években sokkal asszertívebbé vált a külpolitikai porondon, ez pedig több esetben konfliktusnak is megágyazott meg más államokkal. Az is világos, hogy Kína az adott helyzettől függően számos eszközzel él akaratának érvényesítése céljából:

Egyes esetekben gazdasági szankciókkal és tisztviselők, valamint vállalatok kitiltásával próbált nyomást gyakorolni az adott országokra vagy térségekre, amelyre az Ausztráliával, de akár az Európai Unióval vagy az Amerikával szembeni intézkedések is példaként hozhatók fel. Kínának ebben nagy előnyére válik a világgazdaságban betöltött megkerülhetetlen szerepe is. Katonai akciókkal, fenyegető manőverekkel, illetve hadgyakorlatokkal sem rest a kínai vezetés a világ tudtára adni, hogy ha kell, erővel is kész érvényre juttatni érdekeit. Jól szemléltetik ezt a Dél-kínai-tengeren, illetve Tajvan közelében egyre gyakrabban előforduló hadgyakorlatok, de az indiai-kínai határvita is említhető példaként. Nem szabad elhallgatni azt sem, hogy a fenti „büntetőintézkedéseken” kívül Kína nemzetközi befektetési projektjeit, mint az „Egy övezet, egy út” is felhasználja céljainak érvényesítése érdekében. Erre olyan fajsúlyos országok is nyitottak, mint Irán vagy Oroszország, amelyek Kínával egyetemben nem értenek egyet egy Amerika vezette világpolitikával, illetve a megvalósuló beruházásokon keresztül képesek lehetnek felpörgetni a szankciók által megroppantott gazdaságukat.

A KÍNAIAK ESZKÖZTÁRA TEHÁT JELENTŐSEN BŐVÜLT AZ UTÓBBI ÉVEKBEN ÉS A VILÁGBAN MOST ZAJLÓ ESEMÉNYEK TÜKRÉBEN FELTÉTELEZHETŐ, HOGY A KÍNAI KÜLPOLITIKA A JÖVŐBEN IS FOGÉKONY LESZ A FENTIEKHEZ HASONLÓ, VAGY AKÁR ÚJ ESZKÖZÖK ALKALMAZÁSÁRA MÁS ORSZÁGOK MEGBÜNTETÉSE, ILLETVE HATALMÁNAK DEMONSTRÁLÁSA CÉLJÁBÓL.

Címlapkép forrása: Kevin Frayer/Getty Images