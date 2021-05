Megszüntették a vizsgálatot Donald Trump ellen

A Szövetségi Választási Bizottság (FEC) megszüntette a vizsgálatot Donald Trump volt amerikai elnök ellen a kampánypénzek feltételezett törvénytelen felhasználásának ügyében, Trump pénteki sajtóközleményében üdvözölte a döntést.

A republikánusokból és demokratákból álló bizottság a döntést azzal indokolta, hogy tagjai nem tudtak megegyezni a folytatást illetően, az előbbiek pedig külön közleményben leszögezték: felesleges a további vizsgálódás.

Stormy Daniels pornószínésznő azt állította, hogy évekkel korábban viszonya volt Trumppal, de a 2016-os elnökválasztási kampány idején Trump akkori személyes ügyvédje, Michael Cohen pénzt adott neki a hallgatásáért. Cohen, akit három év börtönbüntetésre ítéltek adócsalásért és a hatóság félrevezetéséért, 2018-ban elismerte a pénzátutalást. A feltételezések szerint a pénzt az elnökválasztási kampányra rendelkezésre álló összegből finanszírozták volna, megsértve ezzel a kampányfinanszírozási törvényt. A bizottság döntését mind Daniels, mind pedig Cohen Twitter-üzenetben bírálta. Daniels - eredeti nevén Stephanie Clifford - Twitteren "viccnek" nevezte az igazságszolgáltatást, Cohen pedig a The New York Times című lapnak küldött közleményében leszögezte: ahogyan őt, úgy Trumpot is el kellett volna ítélni.

Ez utóbbira reagálva a volt elnök hazugnak és korruptnak nevezte Cohent. Trump egyébként a honlapján nyilvánosságra hozott közleményében köszönetet mondott a bizottságnak azért, hogy ejtette az ügyet.

