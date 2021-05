Itt a várt bejelentés: kiderült, mennyi ingyenpénz jár elektromos autókra

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Hétfőn végre megjelentek az elektromos autók új támogatási programjának részleteit. Az új kiírásban is marad a sávos támogatási rendszer, viszont a sávok némiképpen módosultak: az 1 és 12 millió forintos autóbeszerzési ár között akár 2,5 millió forintos támogatás is járhat, a 12 és 15 millió forintos vételár között 1,5 millió forintos támogatást kaphatnak a vásárlók, 15 millió forint felett pedig nincs támogatás ezúttal sem. Új eleme a programnak a hét vagy többszemélyes elektromos járművek megvásárlásához biztosított állami támogatás sávos támogatási rendszere, amellyel az autóbeszerzési ár függvényében 1,5 vagy akár 2,5 millió forintos támogatás is elérhető lesz.