Izrael lebombázta az Al Jazeera és az AP gázai irodáját

A hétvége volt a leghalálosabb nap a 2021-ben kiújult izraeli-palesztin konfliktusban: gázai források szerint csak vasárnap 42-en haltak meg az izraeli bombázások következtében és megsemmisült egy irodakomplexum is, amely több nagy hírügynökség, mint az Al Jazeera és az AP gázai irodájaként funkcionált.

Egyre véresebb a múlt héten kiújult izraeli-palesztin konfliktus: már 197-en meghaltak a gázai övezetben az izraeli bombázások miatt, míg izraeli oldalon egyelőre 10 halálos áldozatról tudni - olvasható ez számos, a konfliktussal foglalkozó nemzetközi híradásban.

Légitámadás ért a hétvégén egy 12 emeletes épületet is, amely otthont adott többek közt a katari Al Jazeera hírügynökség és az amerikai AP hírügynökség gázai irodájának is. Az újságírókat figyelmeztette előre Izrael, így nem sérültek meg. Izrael azt állította, hogy azért bombáztak, mert az épületet a Hamasz is használta.

Közben Irán támogatásáról biztosította a Hamaszt, a szomszédos Jordánia pedig jelezte: megkezdődött a diplomáciai egyeztetés, hogy véget vessenek a konfliktusnak.

