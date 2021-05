Megerősítette a kormánybiztos: még egy halom új fegyverrendszer beszerzésén dolgozik Magyarország

Tárgyal a magyar kormány új drónok és aktív védelmi rendszerek beszerzéséről, illetve hamarosan bejelentést tesznek új mobil légvédelmi rendszerek vásárlásáról is – mondta el Maróth Gáspár védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztos egy Hír TV -nek adott interjúban. Megerősítette azt is, hogy Magyarországon új, 8x8-as meghajtású katonai jármű fejlesztése valósul majd meg, amely számos megoldást átemelhet majd a Rheinmetall-KMW Boxerből és arról is beszélt, hogy hazánk egy Tigeren alapuló harci helikopter fejlesztési projektjébe száll be.

2018 óta létezik Magyarországon drónstratégia és 2017 óta nézi a kormány a drónpiacot esetleges vásárlásokat kutatva – mondta el az interjúban Maróth Gáspár. Több török céget is vizsgálnak, mint potenciális beszállító, a héten utaznak ki szakértők sokadik alkalommal Törökországba tesztelni az eszközöket. Arról, hogy konkrétan mely céggel állapodnak meg, az dönt majd, hogyan lehet a drónokat továbbfejleszteni, illetve hogy lehet a gyártásról megállapodni, mert szeretnék ezeket a képességeket idehozni Magyarországra – mondta el a kormánybiztos. A török mellett izraeli, dél-afrikai és európai cégek is szóba jöhetnek, mint potenciális drónbeszállítók – tette hozzá.

A török Bayraktar TB2-es drónok lehengerlő teljesítményt nyújtottak azeri oldalon a Hegyi-Karabah konfliktusban, ezért a magyar kormány érdeklődését is felkelthették. Fotó: Bayhaluk / Wikimedia Commons

Maróth Gáspár megerősített egy korábbi értesülést is, mely szerint Magyarország Oerlikon Skyranger légvédelmi rendszerek beszerzéséről tárgyal, ez az információ a Rheinmetall idei befektetői konferencia-beszélgetésén csúszott ki. Hozzátette: várhatóan a héten lesz erről hivatalos bejelentés is, amely gyártásról is szól majd.

A kiszivárgott információról a magyar médiában a Portfolio elsőként írt:

Kapcsolódó cikkünk 2021. 03. 22. Kiszivárgott: újfajta légvédelmi rendszerek beszerzését fontolgatja Magyarország

Maróth Gáspár megerősítette azt a spekulációnkat is, hogy a Kaposváron fejlesztésre kerülő újfajta katonai jármű 8x8-as meghajtású lesz, és egyes megoldásokat felhasználnak majd a Rheinmetall-KMW Boxer harcjárműből is.

Boxer harcjármű Németországban. A kormánybiztos megerősítette feltételezéseinket, mely szerint ez a típus a magyar harcjármű-fejlesztés alapköve lesz. Fotó: Philipp Guelland/Getty Images

A szakember beszélt a StrikeShield aktív védelmi rendszer beszerzéséről is, illetve megerősítette, hogy két másik védelmi rendszer beszerzéséről is tárgyalnak. Mint ismertette, az egyik egy „izraeli-német” rendszer, ez valószínűleg a Trophy APS lesz, melyet Leopard 2-es harckocsikon használhat a Honvédség.

Kapcsolódó cikkünk 2021. 05. 13. A legmodernebb védelmi rendszerekkel szerelik fel a magyar páncélosokat

A kormánybiztos arról is beszélt, hogy egyelőre még kivárnak a rakéta-sorozatvetők beszerzésével kapcsolatosan, mert gyorsan fejlődik a technológia ezen a téren, de elemzik a beszerzés lehetőségét.

Maróth Gáspár arról is beszélt, hogy Magyarország az Eurocopter Tiger harci helikopter fejlesztési projektjébe lépett be az elmúlt hetekben, viszont azt is elmondta, hogy Magyarország egyelőre nem tervez vásárolni az eszközökből. Hozzátette: a projekt prototípusa 2035-2040 körül várható.

Az Eurocopter Tiger egy össz-európai harci helikopter-fejlesztés, a 2035-40-re bemutatásra kerülő típus alapját adhatja majd ez a modell. Fotó: Tim Rademacher / Wikimedia Commons

A Tiger egyébként egy több évtizede létező helikoptertípus; valószínűleg arról van szó, hogy Magyarország ennek a továbbfejlesztésébe, vagy egy Tigeren alapuló, új harci helikopter fejlesztésébe kapcsolódott be.

Kapcsolódó cikkünk 2021. 05. 06. Felkerült Gyula az európai légiipar térképére és új katonai helikopter-családot is fejleszthetnek majd ott

Címlapkép: török Bayraktar TB2-es drón. BAYKAR/Handout/Anadolu Agency via Getty Images