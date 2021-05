Katasztrofális állapotok uralkodnak Etiópiában

Borzalmas állapotok uralkodnak a fegyveres konfliktus dúlta észak-etiópiai Tigré tartományban - jelentette ki hétfőn Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) tigréi származású főigazgatója. Eközben a Moody's leminősítette az országot, és további rontást helyezett kilátásba.

Tedrosz a WHO más tisztségviselőivel közösen tartott genfi sajtótájékoztatóján a konfliktus békés rendezését sürgette. Mint mondta, a humanitárius dolgozóknak akadálytalan hozzáférést kell biztosítani a térséghez. Hangsúlyozta, hogy

a helyi lakosság 91 százaléka élelmiszersegélyre szorul, sokan közülük az éhhalál küszöbén állnak.

Hozzátette, hogy nemi erőszak újabb eseteiről is érkeztek jelentések a régióból. Michael Ryan, a WHO veszélyhelyzeti igazgatója szintén a humanitárius dolgozók beengedését követelte Tigrébe. Kiemelte, hogy a konfliktus miatt jelentősen megnőtt a kolera és a himlő járványok, illetve a koronavírus további terjedésének kockázata. Tedrosz ugyanakkor megjegyezte, hogy a térség lakóinak "legkisebb gondja a Covid", amellyel eddig igazából nem is tudtak foglalkozni. Kiemelte, hogy le kell csillapítani az erőszakot és békés eszközökkel kell megoldást találni. Hangsúlyozta, hogy ha van erre akarat, akkor megoldást is fognak találni a felek.

Stéphane Dujarric ENSZ-szóvivő május 12-én számolt be arról, hogy katonák akadályozzák a humanitárius segítségnyújtást Tigrében.

A térségben november elején robbantak ki a harcok, miután a Tigréi Népi Felszabadítási Front (TPLF) fegyveresei megtámadtak egy katonai bázist, az etióp haderő pedig ezután offenzívát indított. A harcokban és légicsapásokban ezrek veszthették életüket, és az Egyesült Államok azzal vádolja az etióp vezetést, hogy etnikai tisztogatást hajtott végre a régióban. A hatmilliós Tigrében becslések szerint egymillió ember hagyta el otthonát a harcok elől menekülve. Tedroszt az etióp hadsereg korábban azzal vádolta meg, hogy igyekszik fegyverekhez és diplomáciai támogatáshoz juttatni Tigré tartomány lázadóit. A WHO főigazgatója tagadta, hogy pártos lenne a kialakult konfliktusban.

A Moody's hitelminősítő tegnap este Caa1 fokozatra rontotta az ország besorolását, további leminősítést helyezve kilátásba. A hosszú évekig igen gyors tempóban növekvő, de nagyon sérülékeny és fejletlen gazdaság újra romokban van. A leminősítés közvetlen oka természetesen a hitelvisszafizetési kockázatok növekedése, hiszen az adósságkönnyítő lépésekről szóló tanácskozás is akadozik.

