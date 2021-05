Mégis honnan van az a sokezer rakéta, amit a palesztinok Izraelre lőnek ki nap mint nap?

Folyamatosan eszkalálódik a helyzet Izrael és a palesztin milíciák közt: a Hamász és az Iszlám Dzsihád nevű szélsőséges szervezetek már több mint 4000 rakétát lőttek ki Izraelre tíz nap alatt. A Gázai övezet a világ egyik legszegényebb és legsűrűbben lakott régiója, jogosan merül fel a kérdés, hogy mégis honnan van a palesztin szélsőségeseknek ennyi rakétája. Megnéztük.

Mit tudnak a palesztin rakéták?

A konfliktus kezdete óta a palesztinok már több mint 4000 rakétát lőttek ki Izraelre; a támadások körülbelül 80-90%-át kivédték az izraeli rakétavédelmi rendszerek. Izraeli források szerint a palesztin milícia-csoportok összesen 14 ezer rakétával rendelkeznek.

A palesztinok nagyrészt a helyi sajtóban többnyire csak „Kasszám-rakétákként” emlegetett, helyileg előállított rakétákat használnak, de több szovjet, szíriai és iráni gyártmányú rakétával is felszerelték őket külföldről. A helyi gyártmányú fegyverek a Hamász katonai szárnya után, az Izz ad-Dín al-Kasszám brigád kapták nevüket, de vannak olyan rakéták is, amelyek „Arafat”, „al-Kudsz,” „Saría” vagy „al-Aksza,” fantázianévre hallgatnak.

Egy Hamász által közzétett propagandakép egy korábbi rakétaindításról. Fotó: Hamas via Getty Images

A rakéták jelentős része kis hatótávolságú és nem irányított; elsősorban sűrűn lakott izraeli területeket próbálnak velük támadni a palesztinok, de még a rakétavédelmi rendszer nélkül is viszonylag alacsony találati arányt tudnak velük elérni. A fegyverek legnagyobb részének hatótávolságát úgy 40-60 kilométerre becsülik, melyekkel többnyire a Gázától alig 10 kilométerre fekvő Askelónt támadják.

Kisebb számban rendelkeznek a palesztinok nagyobb hatótávolságú nem irányított rakétákkal is; izraeli becslések szerint a milíciák néhány száz, 70-80 kilométeres hatótávolságú rakétát is ki tudnak lőni, melyekkel Tel-Avivot veszik célba.

Ezen kívül körülbelül egy tucat, 100-160 kilométeres hatótávolságú, kínai mintára Szíriában gyártott, M302-es rakétával is rendelkeznek a palesztinok, melyekkel akár Haifát is el tudják találni. A napokban e város környékén is megszólaltak a riadószirénák, de a térségben becsapódó rakétákat többnyire Libanonból lőtték ki.

Mégis honnan van ennyi rakéta?

A palesztinok által használt rakéták jelentős részét hétköznapi anyagokból rakják össze garázsokban, földalatti alagutakban. A Kasszám-rakéták burkolata például egyszerű hegesztett acéllemezekből készül, a hajtóművek cukor és kálium-nitrát keverékével működnek, a robbanófejeket fellelt TNT és trágyában található karbamid-nitrát elegye alkotja. A gyújtószerkezet egy szögből, egy lőfegyver-töltényből és egy rugóból áll. A rakétaindító szerkezet egyszerű fémrudakból áll, az indítókon többnyire semmilyen irányzék nincsen.

Kasszám-rakétaindító állványok. Fotó: IDF / Wikimedia Commons

A helyileg előállított rakéták mellett Izrael szerint a mostani konfliktusban használt rakéták egy része Szíriából és Iránból származik, az egyiptomi határon, illetve tengeren át csempészték őket a Gázai övezetbe.

Kasszám-rakéta kiállítva egy Tel-avivi múzeumba. Fotó: Bukvoed via Wikimedia Commons

Izraeli és amerikai politikusok szerint Irán áll a mostani eszkaláció mögött is, akik felfegyverezték és támadásra provokálták a Hamászt. Ezt a véleményt osztja Mitch McConnell, az amerikai szenátus Republikánus frakciójának vezetője és George W. Bush volt amerikai elnök is.

Kapcsolódó cikkünk 2021. 05. 20. George Bush szerint Irán hergelte fel a Hamászt, hogy támadják meg Izraelt

Nem túl hatékonyak, de jelentős az anyagi kár

A palesztinok által használt rakéták rendkívül pontatlanok és megbízhatatlanok, a Vaskupola rakétavédelmi rendszer pedig elfogja a lövedékek jelentős részét. A 4000 kilőtt rakétával eddig a palesztinok 11 halálos áldozatot és 114 sebesültet okoztak az izraeli határon belül.

Gázából kilőtt rakéták a mostani konfliktus során. Fotó: Majdi Fathi/NurPhoto via Getty Images

A palesztin rakéták legnagyobb előnye mégis az, hogy gyorsan, olcsón és könnyen előállíthatók, ezért könnyen elképzelhető, hogy az Izrael által becsült mennyiségnél jelentősen nagyobb számban áll a palesztin milíciák rendelkezésére ez a fajta fegyverzet, főleg, ha folytatódik az eszközök gyártása a konfliktus ideje alatt is.

Mindenesetre, eddig úgy tűnik, sokkal jelentősebb a hadműveletek anyagi költsége az izraeli oldalon, mint az emberi veszteség. Egy Kasszám-rakéta előállítási költségét 300-800 dollárra becsülik (86 – 230 ezer forint), ezzel szemben egy izraeli Vaskupola által használt Tamir elfogórakéta 50 ezer dollárba kerül (14,5 millió forint), egy indítóüteg pedig 50 millió dollár (14,4 milliárd forint). Izrael eddig körülbelül 1000 elfogórakétát lőtt ki, ami 50 millió dolláros végösszeget jelent. Ez a számítás ráadásul nem tartalmazza még azoknak az offenzív rendszereknek; légibombáknak, irányított rakétáknak, repülőgépeknek a költségét sem, amelyet Izrael a Gázai övezet elleni támadások során alkalamzott.

Címlapkép: Majdi Fathi/NurPhoto via Getty Images