A WHO szerint korlátozni kéne a nemzetközi utazásokat Európában

A WHO szerint az európai országoknak nem kéne elkövetniük azt a hibát, amit tavaly nyáron, amikor a növekvő országok közötti mobilitás elindította a második hullámot.

A vakcinák hatékonynak bizonyulnak a jelenlegi vírusvariánsokkal szemben, de a javulás az európai kontinensen nagyon törékeny, és a nemzetközi utazásokat mellőzni kéne annak érdekében, hogy a vírus tovább terjedjen - mondta a WHO tisztviselője.

A vírus esetszámai jelentősen csökkentek a kontinensen, de vannak országok, ahol továbbra is magasak, miközben a lakosság nagyjából 23%-a kapott csak első oltást. Az indiai vírusvariáns már 27 európai országban megjelent, és a WHO emlékeztet, hogy ugyan még nem tudunk sokat erről a mutánsról, de az valószínű, hogy egy gyors terjedésű mutánsról van szó.

A szervezet szerint a vakcinákra egyedül nem támaszkodhatunk egyelőre, azok nem tudják helyettesíteni a távolságtartási és maszkviselési szabályokat, ezért az európai döntéshozóknak el kéne gondolkodniuk a nemzetközi utazások korlátozásán, mert az eddigi variánsok is így jutottak el országról országra. A WHO emlékeztet, hogy a tavalyi második hullámot is a nyári utazások indították el.

(Guardian)

Címlapkép: Getty Images