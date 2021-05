Orbán Viktor hadiipari együttműködést jelentett be Nagy-Britanniával

Hadiipari és energiapolitikai együttműködés indulhat Nagy-Britannia és Magyarország közt - jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök Boris Johnson brit miniszterelnökkel folytatott találkozója után a Facebookon

A miniszterelnök rövid, mindössze 46 másodperces videót tett közzé a Facebookon, melyben elsősorban a koronavírus és a Brexit utáni életről beszél. A végén megemlíti, hogy Nagy-Britannia és Magyarország hadiipari és energiapolitikai együttműködést kezd, melynek "az első lépéseit" megtette a két fél.

Konkrétumot nem árul el a miniszterelnök az új együttműködésről, az sem világos, hogy Nagy-Britannia felvevőpiacként, befektetőként, fejlesztési partnerként vagy exportőrként jöhet szóba az említett piacokon.

Magyarország és Nagy-Britannia között fontos összekötőkapocs lehet a német Rheinmetall hadiipari cég, amely egyre jelentősebb piaci részesedéssel bír a briteknél és Magyarországon több gyártóüzem építését és egyes termékeik Honvédségben való rendszeresítését is bejelentették. Nagy-Britanniában a Rheinmetall a BAE-vel közösen végzi például a Challenger tankok modernizációját, illetve a brit haderő rendszeresíti a Rheinmetall-KMW Boxer harcjárművét is.

Elképzelhető, hogy a britek érdeklődését a Magyarországon megvalósuló hadiipari K+F tevékenység keltette fel, hiszen a szigetország jelenleg is több nemzetközi konzorciumban vesz részt, melynek célja újfajta katonai járművek fejlesztése. Hazánkban a következő években várhatóan többek közt újfajta 8x8-as katonai járművek fejlesztése, illetve 4x4-es katonai járművek, valamint Lynx gyalogsági harcjárművek gyártása és jó eséllyel továbbfejlesztése is megvalósul majd. Ezen kívül ELM-2084 radarok és várhatóan 30 milliméteres Skyranger légvédelmi rendszerek fejlesztésére és gyártására is sor kerül majd itthon. Ezeknek a projekteknek a kivitelezésében szinte mind a Rheinmetall a magyar kormány partnere.

Orbán Viktor videója alapján úgy tűnik, a brit-magyar együttműködés egyelőre még csupán verbális szándéknyilvánítás szintjén tart. Konkrétumokra valószínűleg csak azután számíthatunk, ha valamilyen szerződés is aláírásra kerül, az eddigi hadiipari együttműködések alapján viszont hónapok, ha nem évek kérdése is lehet, mire a tárgyalási folyamat konkrét eredménnyel zárul.