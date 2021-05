Az előzetesből kiderül, hogy Szlávik János szerint az ő szakmája haldoklik, de a főorvos beszél arról is, hogy nem az AIDS és a trópusi betegségek helyett, hanem azok mellé kapták a koronavírus-járványt, így rendkívül nehéz volt felépíteniük a koronavírus-osztályt és az ambulanciát. A főorvos elmondta azt is, hogy gondolkodott a kivándorláson, de végül maradt, amit azóta is jó döntésnek érez.

