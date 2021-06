A chiphiánynál nincs égetőbb problémája a magyar járműiparnak - Egy kis szerencsével viszont nagyon jó év lehet 2021

2021-ben sokan remélik, hogy a világ végre fellélegezhet az utóbbi évtizedek legnagyobb globális válsága után. A koronavírus okozta sokkot követően a vártnál jobban alakult az autóipar eredménye, a cégek nem mondtak le a beruházásaikról, keresik a munkaerőt, próbálják növelni versenyképességüket és kutatás-fejlesztési kapacitásaikat is.

A legjobb helyzetben az alternatív hajtással foglalkozó gyártócégek vannak, bőséges megrendelésállományuk a következő években akár a többszörösére is nőhet. Az új technológiák, a zöld energia hasznosítása, az elektromos- és önvezető autózás, az Ipar 4.0 vívmányainak adoptálása és gyártásban történő alkalmazása soha nem látott lendületet vehet. Nagy lehetőségeket kínál a beszállítói láncok, logisztikai folyamatok újragondolása is Kelet-Közép-Európának, azon belül pedig Magyarországnak.

Az esemény előtt a résztvevőket, a magyar autóipar meghatározó vezéreit kértük, hogy egy körinterjú keretében mondják el, véleményük szerint melyek a járműiparra leselkedő legnagyobb kockázatok, milyen kihívásokkal kell szembenézniük már rövidtávon, hogyan hat a koronavírus-járvány a működésükre, a hazai beruházások alakulására.

Akik elmondták véleményüket, és akiktől Ön is kérdezhet majd: Marc Eckstein, ügyvezető, thyssenkrupp Components Technology Hungary Kft.; Kis István, ügyvezető igazgató, Harman Becker Gépkocsirendszer Gyártó Kft.; Krisztián Róbert, operatív igazgató, Magyar Suzuki Zrt.

A koronavírus váratlan megjelenése valóságos sokkot okozott a globális járműiparban, az utóbbi hónapok viszont már az erőteljes felpattanásról szóltak. Jelenleg milyen kapacitáskihasználtság mellett termelnek, sikerült elérni vagy meghaladni a járvány előtti szinteket?

Marc Eckstein: Ugyan a járvány folyamatosan arra kényszeríti az autóipart, hogy hihetetlen ütemben alkalmazkodjék a kihívásokhoz, és a járvány előtti szintet nem sikerült még teljesen elérni, összességében a kereslet jelenleg nagyon jó. Egy kis szerencsével 2021 akár még egy jó üzleti év is lehet.

Kis István: A koronavírus tavaly tavasszal jelentkező hirtelen fellépése miatt bekövetkezett lehívás csökkenés már 2020 nyár végére folyamatosan megszűnt. Szerencsére az európai és ázsiai piacokra nem egyformán hatott a vírushelyzet. A kapacitáskihasználtság a stabilizált és egyúttal megnövekedett vevői igényeknek köszönhetően teljes mértékbe helyreállt, sőt az elmúlt hónapokban több projektünkben bővítést is eszközöltünk.

Krisztián Róbert: A termelés szignifikáns emelkedést mutat az előző évhez képest, de még nem értük el a járvány előtti szintet.

Melyek most a működésükkel kapcsolatos legnagyobb kihívások?

Marc Eckstein: A gyártásban itt-ott akadnak kisebb-nagyobb fennakadások, a mikrochipek hiánya pedig komoly veszély a teljes iparágra. A thyssenkrupp abban az értelemben optimális helyzetben van, hogy a globális ellátórendszerek megakadása és az autóipart érintő félvezetők világméretű hiánya mindeddig nem okozott fennakadásokat magyarországi üzemeinkben.

Kis István: Az autóipar számos kihívással szembesült az elmúlt időszakban.

A legnagyobb kihívás jelenleg az egyre növekvő, az autóipari elektronikai gyártókat kritikusan érintő globális félvezető és egyéb elektronikai komponensekből adódó alapanyaghiányok, egyszóval az ellátási lánc kiszámíthatatlansága.

Krisztián Róbert: A termelés szempontjából, jelenleg a legnagyobb kihívás a gyártáshoz szükséges anyagok biztosítása, mint például azok az alkatrészek, amelyek előállításához félvezetők, chipek szükségesek.

A koronavírus-járvány kirobbanása után sokan számítottak a globális beszállítói láncok rövidülésére, a közép-kelet-európai régió, benne Magyarország pozíciójának erősödésére. Az elmúlt bő egy év alapján megalapozottak voltak ezek a várakozások?

Marc Eckstein: A járvány egyértelműen megmutatta, hogy az ellátási láncon módosítani kell, és egyes szállítóknak közelebb kell kerülniük az európai gyártókhoz:

arra számítunk, és dolgozunk is azon, hogy a jövőben minél több beszállítót Európába, elsősorban Magyarországra hozzunk. Az autóipar továbbra is rendkívül robusztus és hatalmas potenciállal rendelkezik Magyarországon.

Kis István: A mi esetünkben nem történt érezhető változás a beszállítói láncok összetételében, továbbra is a globalitás dominál a lokalitás térnyerése várat magára, nem mutat növekedő tendenciát. Hangsúlyozom, hogy ez döntően függ az anyagcsaládtól és a beszállítói technológiától, de elektronikai alkatrész területen nem csak Magyarország, de még Európa is háttérben van.

Krisztián Róbert: A beszállítói láncok átalakítása egy hosszabb folyamat, amelyben több szempontot kell mérlegelni, mint például az ellátás biztonságát, ugyanakkor a gazdaságossági szempontokat is.

Az utóbbi időben a termelés súlypontjává egyre inkább Kelet- és Közép-Európa vált, az új gyárak itt épültek fel és a kapacitásbővítéseket is ebben a régióban hajtották végre.Véleménye szerint folytatódhat ez a trend az előttünk álló években?

Marc Eckstein: A világjárvány még nem ért véget, és a körülmények sok mindent megváltoztathatnak, de a rövidebb és a végfelhasználáshoz közelebbi beszállítói láncok előnye jól látszott a járvány alatt. Ezek ugyanis nincsenek, vagy kevésbé vannak nyomás alatt. A trendeket illetően a thyssenkrupp hosszú távon gondolkodik. Az egyedi helyzetek, kihívások pedig a stratégia finomhangolásában vagy éppen megerősítésében segítenek.

Jó esély van rá, hogy folytatódnak a nagyvállalatok magyarországi beruházásai.

Kis István: Abszolút kedvező képet látok a jövőbeni további bővítésre a gyártó-termelő szektorban Kelet- és Közép-Európa régiót tekintve. Mind a beruházási kedv, mind a befogadó ipari környezet és a régió stabilitása rendelkezésre áll. Számos új és nagy beruházásról értesülünk több szektorban is, ahol véleményem szerint a jármű- és alkatrészgyártás húzóágazat marad, igaz talán más alkatrész/termék portfólióval. Itt a gyártók és a beszállító lánc igazodni fog az új és dinamikusan fejlődő autóipari trendekhez és az ipari innovációhoz, mint például az elektromosság térnyerése, akku gyártás, „connected car”, biztonsági rendszerek fejlődése, emissziós normákból fakadó változások.

Úgy gondolom, hogy Kelet- és Közép- Európa pozíciója az autóiparban a jövőben tovább fog erősödni.

Meglátása szerint milyen feltételek szükségesek ahhoz, hogy Magyarország továbbra is vonzó befektetési célpont maradjon az autóipari vállalatok számára, tovább növekedjen a tőkevonzó képessége?

Marc Eckstein: Magyarország stabilitása kiemelendő és jelenleg minden adott a vállalatok működéséhez. Ugyanakkor nagyon fontos a képzés fejlesztése, már az általános iskolai oktatás, képzés is meghatározó ebből a szempontból, a gyerekeknek például már az iskolában érdemes lenne komolyabban találkozniuk a programozással. Másik oldalról az is létfontosságú, hogy a fiatalok később képesek legyenek saját ötleteik megvalósítására, menedzselésére is, hogy minél több életképes startup jöjjön létre. Ennek érdekében például személyesen is igyekszem támogatni a hazai startupokat.

Kis István: Mint ahogyan a legtöbb vállalkozás, úgy az autóipari vállalatok számára is elengedhetetlen a megfelelő költség színvonal a versenyképesség fenntartása érdekében. Mindemellett természetesen a kvalifikált munkaerő rendelkezésre állására is szükség van és a hatékonyan működő logisztikai csatornák is kiemelkedő szerepet kapnak. Fontos a beruházások ösztönzése és támogatása, hogy tovább növekedhessen a tőkevonzó képesség.

Tavaly év végén nagyon optimista várakozások jelentek meg a járműeladások várható alakulásával kapcsolatban, sokan erős kétszámjegyű növekedést prognosztizáltak 2021-re vonatkozóan. A globális chiphiány viszont sok iparági szereplő számára okoz nehézségeket a termelésben. Véleménye szerint ennek ellenére valóban bekövetkezhet a látványos bővülés a világ meghatározó autópiacain?

Marc Eckstein: Ahogy említettem, a világjárvány vélhetőleg még nem ért véget és akár gyorsan is változhatnak a körülmények, több szcenárió is van. De azt is látni kell, hogy a vállalatok nagyon gyorsan alkalmazkodnak ezekhez a változó feltételekhez. A saját példánk is azt mutatja, hogy ugyan itt-ott vannak kisebb-nagyobb nehézségek, fennakadások, de alapvetően mind országszerte az üzemeink, mind a budapesti E/E (elektromos és elektronikus) kompetenciaközpontunk jól teljesítenek. Új projektek vannak kilátásban és sikerült Veszprémben is irodát nyitnia budapesti központunknak. Van kereslet a piacon, és legkésőbb középtávon a kapacitások szűkössége is meg fog oldódni.

Kis István: Itt óvatosabban fogalmaznék. A járvány miatt egyértelműen elhalasztott keresletről beszélünk, amely most a kilábalás időszakában dinamikusabb fogyasztást fog eredményezni. Egyértelműen növekedés tapasztalható a világ meghatározó piacain, de ez még nem fogja elérni a járvány előtti 2019-es szintet. A visszatérő vásárlási kedv kiszolgálásában az autóiparnak globálisan más versenytársai is akadtak - telekommunikáció, szórakoztató elektronika - , akik a szűkös félvezető ipari forrásokból nagyobb hányaddal részesednek és ez az autóipar visszatérését és növekedését még hónapokig, akár egy évig lassítja.

Krisztián Róbert: Habár a chiphiány számottevő kapacitáskieséseket fog okozni az idén, továbbra is úgy gondolom, hogy az idei évben az újautó értékesítés területén kétszámjegyű növekedést fogunk tapasztalni.

