A legmagasabb szintről jött a figyelmeztetés: új veszélyt jelent Oroszország és Kína közeledése

Új veszélyeket rejt Oroszország és Kína szorosabbá váló politikai és katonai együttműködése a NATO számára, fenyegetve a multilateralizmust - jelentette ki Jens Stoltenberg NATO-főtitkár a La Repubblica című olasz lapban kedden megjelent interjújában.

A szabályokon nyugvó rend, a multilateralizmus alapja veszélybe került - húzta alá Stoltenberg.

Oroszország és Kína egyre gyakrabban működik együtt politikai és katonai síkon. Ez egy új dimenzió és komoly kihívást jelent a NATO-nak. Újabb veszélyek tárulnak fel

- fogalmazott a NATO-főtitkár.

Moszkva és Peking egyre szorosabban egyeztetik álláspontjaikat olyan multilaterális szervezetek döntéshozatalában, mint az ENSZ. Ráadásul a két ország közös hadgyakorlatokat is tart, valamint nagy hatótávolságú közös repüléseket és haditengerészeti műveleteket is végez. Ezen felül intenzív tapasztalatcserét folytatnak a fegyverrendszereket és az internet ellenőrzését illetően is - közölte Stoltenberg.

Kiemelte, hogy a NATO-nak alkalmazkodnia kell az egyre versengőbbé váló globális biztonsági környezethez.

Stoltenberg hangsúlyozta, hogy nem tekintik Kínát ellenségnek, ugyanakkor Peking nem osztja értékeinket, nem hisz a demokráciában, a szólásszabadságban, sem pedig a sajtó szabadságában. Hozzátette, hogy Kína nagyon aktív Afrikában, a Nyugat-Balkánon és az északi sarkvidéken is. Mindemellett infrastrukturális nagyberuházásokat eszközöl Európában és a kibertérben is kulcsszereplővé vált.

Mindez nagy kihatással van biztonságunkra

- hangsúlyozta a NATO főtitkára.

Beszélt arról is, hogy az észak-atlanti szervezet kettős megközelítésmódot - elrettentést és párbeszédet - alkalmaz Oroszország kapcsán. Felidézte, hogy NATO-csapatok állomásoznak a balti térségben, Lengyelországban és Romániában is. Hozzátette, hogy válság esetén gyorsan tudnak további erőket mozgósítani. Fehéroroszország kapcsán megjegyezte, hogy a NATO éberen követi az ottani fejleményeket.

Természetesen készen állunk vészhelyzet esetén megvédeni szövetségeseinket - Moszkva és Minszk felől érkező - bármilyen fenyegetéssel szemben

- szögezte le Stoltenberg.

A NATO-tagországok vezetői június 14-én találkoznak Brüsszelben, hogy áttekintsék kapcsolataikat, és felvázolják a szervezet jövőjére vonatkozó elképzeléseiket. A tanácskozást követően Joe Biden amerikai elnök Genfben találkozik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

Címlapkép forrása: Olivier Matthys / Pool/Anadolu Agency via Getty Images