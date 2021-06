Visszaszorulóban a járvány a világon, de még nem dőlhetünk hátra

Folyamatosan javuló járványügyi adatok jelennek meg a világ legtöbb országában, köztük Magyarországon is, de eközben még mindig nagyok a kockázatok, elsősorban a szegény országokkal kapcsolatban. A kedden késő este megjelent Magyar Közlönyben a kormány két ponton is módosította a koronavírus-járvány terjedését megfékező korlátozó intézkedéseket, így június 14-től már falunapot is lehet tartani, és a koronavírus ellen védett ember felügyelete alatt 18 év alattiak is részt vehetnek a zenés, táncos rendezvényeken. Koronavírusról szóló szerdai híreinket ebben a cikkben gyűjtjük össze.