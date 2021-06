Bajba került Svájc, az összes klímavédelmi javaslat elbukott a népszavazáson

Elbukott az a svájci népszavazási kezdeményezés, melynek értelmében adót vetettek volna ki a klímaváltozást okozó üzemanyagokra, a földgázra és a repülőjegyekre. A fentieken túl a választók nemet mondtak arra is, hogy betiltsák a szintetikus növényvédő szerek, illetve hogy a svájci gazdák csakis akkor kaphassanak állami támogatást, ha nem használnak szintetikus növényvédő szereket – írja a Reuters.

A klímaváltozást okozó üzemanyagokról szóló javaslatot, csak szűk többséggel, a szavazatok 51,6%-ával utasították el egy teljes országra kiterjedő referendumon.

Az eredmény egyértelmű vereség a svájci kormány részére, amelynek célja a tervezett intézkedésekkel az volt, hogy Svájc tudja teljesíteni a párizsi klímaegyezményben tett vállalásait. Ennek értelmében Svájcnak 2030-ig az 1990-es szint felére kellene visszaszorítani a szén-dioxid-kibocsátását, 2050-re pedig el kellene érnie a karbonsemlegességet.

A svájci környezetvédelmi miniszter elismerte, hogy nehéz lesz tartani a kitűzött célokat a mostani népszavazási eredmények fényében.

A fentieken túl a választók nemet mondtak arra is, hogy betiltsák a szintetikus növényvédő szereket. A javaslat értelmében betiltották volna a szintetikus gyomirtókat és az olyan termékek importját is, amelyeket ilyen szerek felhasználásával termeltek. A javaslat több oldalról is kritikát váltott ki, gazdaszervezetek és az agrokémiai cégek érvelése szerint a tilalom bevezetése a terméshozamok csökkenését, és így az élelmiszerárak emelkedését okozta volna.

Egy másik javaslat értelmében, amely szintén elutasításra került a svájci gazdák csakis akkor kaphattak volna állami támogatást, ha nem használnak szintetikus növényvédő szereket, kevesebb antibiotikumot használnak és csak annyi állatot tartanak, amennyit saját földterületeik el tudnak tartani. Meglepőnek tűnhet, de a biogazdaságokat tömörítő svájci szervezet ez utóbbi kezdeményezést nem támogatta, mivel szerinte az ökológiai gazdaságok számának nem a keresletre alapozódó növelése alááshatta volna a bioélelmiszerek magasabb árát.

A kormány az eredmények ellenére a jövőben várhatóan más, kevésbé megosztó eszközökhöz tervez nyúlni a klímaválság elleni küzdelem jegyében. Ezek közé tartozhat például egy üzemanyag-importőrökre kivetett vám, amelyből klímavédelmi projekteket finanszíroznának.

Címlapkép forrása: Allan Baxter/Getty Images