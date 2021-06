Mindenkit az antitest-vizsgálatok foglalkoztatnak

Az indiai koronavírus-variáns legalább kétszer nagyobb eséllyel okoz súlyos megbetegedést, mint a brit, és a vakcinák is kevésbé hatásosak ellene - derítették ki skót tudósok. Ma Magyarországon 10 ezer fő alatt volt az újonnan beoltottak száma a reggeli adatban, ami rendkívül alacsony, és az átoltottság elakadását mutatja. Tegnaptól hazánkban is megszűnt a tömeges oltás időszaka, azaz már csak kevesebb oltóponton lehet oltáshoz jutni, ezt a oltási hajlandóságban látott visszaesés indokolja. Pedig a nemzetközi példák között akad egészen elrettentő is: Chile legalább 60%-át beoltotta a lakosságának (azaz 5%-ponttal többet, mint mi), mégis lezárásra kényszerültek, mert az egészségügyi rendszerük túltelítődött. Izrael az ellenpélda, ahol már beltérben sem kell maszkot viselni. Legfrissebb keddi híreink percről percre.