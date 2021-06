Miközben a fél világ a chiphiánytól retteg, brutális növekedést jósolnak a magyar autóiparnak

Kedden rendeztük meg a Portfolio és a Magyar Gépjárműipari Egyesület (MAGE) közös szakmai konferenciáját, a Járműipar 2021-et, amelynek keretében a hazai járműipar helyzetével, kihívásaival és jövőjével kapcsolatban nem csak az iparág meghatározó szereplői mondhatták el véleményüket. A legfontosabb témákban sor került közönségszavazásra is, amelynek köszönhetően a résztvevő szakértők is állást foglalhattak.

Az elmúlt években hatalmas nyomás nehezedett az autóiparra: a globális járműeladások csökkenése, a szigorodó emissziós előírások és az új technológiákra történő átállás mellett olyan kihívásokkal is meg kellett küzdenie az iparági szereplőknek, mint a vevői igényék gyors változása, az új belépők által támasztott egyre erősebb verseny. Ebben a pokolian nehéz időszakban jelent meg teljesen váratlanul a koronavírus-járvány, amelynek megfékezése érdekében elképesztően szigorú intézkedéseket hoztak a világ számos országában. Az autók iránt mutatkozó kereslet drámai csökkenése, a beszállítói láncok megszakadása és a termelő üzemek kényszerű bezárása alapjaiban rengette meg a „just in time”, „just in sequence” stratégiákra épülő autóipart.

A sokkhatást ugyanakkor néhány hónap leforgása alatt kiheverte az iparág és 2020 második fele már a termelés gyors felfuttatásáról, a rendelkezésre álló kapacitások magas szinten történő kihasználásáról szólt. A szektorban eluralkodó optimizmusnak viszont egy új jelenség, a félvezetők hiánya véget vetetett. A globális chiphiány általános jelenséggé vált az autóiparban és szinte kivétel nélkül minden meghatározó szereplő termelésében kisebb-nagyobb fennakadásokat okozott az utóbbi hónapokban. Nem meglepő, hogy a konferencia résztvevői közül többen úgy vélték, hogy a jövő legnagyobb kihívása a gyártás biztosítása lesz, ugyanis a globális chiphiány negatívan érinti az autóipari vállalatokat és ez várhatóan az előttünk álló években is fennmarad.

Mindezek ellenére a Járműipar 2021 konferencia résztvevőinek 43 százaléka számít arra, hogy 10-20 százalék közötti termelés növekedést érnek el idén 2020-hoz képest.