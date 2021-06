Nyugatra szökhetett a kínai hírszerzés erős embere

Tung Csing-vej az Állambiztonsági Minisztérium miniszter-helyettese állítólag február 10-én repült titokban Hongkongból az Egyesült Államokba lányával együtt. A híresztelések szerint információkat szolgáltathatott az amerikaiaknak a Vuhani Virológiai Intézet kapcsán, amely az utóbbi időben a koronavírus eredetével kapcsolatos elméletek középpontjába került.

Ha a hírek igazak, akkor Tung Csing-vej lenne a valaha volt legmagasabb rangú disszidens a Kínai Népköztársaságból. Korábban egyébként az Állambiztonsági Minisztérium elhárítási vezetőjeként dolgozott, az ő hatáskörébe tartoztak a koronavírusról szóló korai patogén tanulmányok, a vírus várható terjedési modellje, illetve nyilvántartások azokról a szervezetekről, amelyek a kutatást finanszírozták.

Az utóbbi hetekben egyre több nyugati ország követelte, hogy Kína folytasson le átfogó vizsgálatot a koronavírus eredetének felkutatására. Ezzel párhuzamosan egyre erősödött az az elmélet is, miszerint a vírus a vuhani laborból szabadulhatott ki. A laborból származás elméletének mostani erősödése mögött az állhat, hogy a vuhani virológiai labor három munkatársa is úgy megbetegedett 2019 novemberében, hogy kórházi kezelésre szorultak. Emellett a brit hírszerzés is elképzelhetőnek nevezte a laboratóriumi eredetet, valamint Joe Biden amerikai elnök is utasítást adott az amerikai hírszerzés számára, hogy vizsgálják meg, laborból származhat, vagy természetes úton fejlődhetett ki a vírus.

Címlapkép forrása: Lintao Zhang/Getty Images