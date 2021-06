Kiszivárgott a szupertitkos brit elitkommandó féltve őrzött névsora

Véletlenül közzétette a brit védelmi minisztérium kormányzati csatornákon keresztül az SAS E-osztag egyes tagjainak névsorát. A „Növekedés” (Increment) néven is ismert alakulat tagjainak kiléte féltve őrzött titok volt.

A Business Insider arról számol be, hogy a brit védelmi minisztérium különféle kormányzati csatornákon keresztül küldött körbe egy dokumentumot, melyben előléptetésre kerülő altisztek névsora volt megtalálható. A reguláris alakulatok mellett a különleges műveleti egységek tagjait is feltüntették a listán, így az SAS, a Special Boat Service (SBS), a Special Reconnaissance Regiment (SRR) és a Special Forces Support Group (SFSG) altisztjeit is felírták.

Olyan altisztek nevei is nyilvánosságra kerültek, akik az eleve elit alakulatnak számító SAS legjobban kiképzett E-osztagába tartoztak; ez egy olyan alakulat, amelyet kifejezetten magas kockázatú, külföldi missziók során vetnek be. Gyakran ők képezik az MI6 hírszerzési szervezet „öklét,” amikor harci cselekményeket kivitelez a titkosszolgálat.

Az E-osztag tagjainak személyazonossága olyan szinten féltve őrzött titok, hogy még azt sem engedik a szervezet tagjainak, hogy közösségi médiaoldalakat használjanak. Gyakran használnak fedőneveket, hamis személyazonosságokat, hogy valódi identitásukat elrejtsék.

Brit katonai szakértők most amiatt aggódnak, hogy a közzététel gyakorlatilag teljesen ellehetetleníti az alakulat tagjait attól, hogy hatékonyan dolgozzanak ellenséges területen, hiszen mindent megtesznek majd az ellenséges hírszerzési szervek, hogy megszerezzék és átvizsgálják a listát, megkönnyítve esetleges beszivárgó brit kommandósok azonosítását.

