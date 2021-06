Újabb országban érte el a 100 ezret a koronavírus áldozatainak száma

A világon tizedikként Kolumbiában is elérte a százezret a héten a koronavírus igazolt halálos áldozatainak a száma - derül ki az Oxfordi Egyetem adataiból. Az 50 milliós latin-amerikai országban április óta nő a járvány regisztrált fertőzöttjeinek száma, az elmúlt hét napban pedig onnan jelentették a vírussal kapcsolatos harmadik legmagasabb halálozási rátát a világon.

Iván Duque elnök a kormányellenes tüntetéseket okolta a növekvő esetszámokért, leszögezve, hogy több mint tízezer ember halálát el lehetett volna kerülni, ha az elmúlt héten nem tartottak volna tömeggyűléseket.

Szakértők mindazonáltal úgy vélik, hogy túl korai a demonstrációk járványügyi hatásairól beszélni. Diego Rosselli, a bogotái Javeriana egyetem epidemológiai professzora azt mondta, a tüntetéseknek vélhetően szerepük volt az esetszámok emelkedésében, ám hozzátette, hogy egyelőre korai lenne konkrét számokat említeni. Kiemelte azt is, hogy a halálesetek számának emelkedéséhez vélhetően a vírus új, fertőzőbb variánsai is hozzájárultak, ahogy az Argentínában és Brazíliában is történt.

Többen rámutatnak arra is, hogy az esetszámok emelkedése egybeesik a járványügyi korlátozások lazításával, beleértve a több mint egy éve zárva tartó éjszakai bárok, mozik és szórakozóhelyek megnyitását is. Az enyhítéseket a hatóságok gazdasági okokkal indokolták, kiemelve, hogy az ország munkanélküliségi rátája tavaly a duplájára nőtt.

Bár az országban júniusban felgyorsult az oltási kampány, a vakcina mindkét dózisát mostanáig a lakosság alig 10 százaléka kapta meg. Kolumbiában a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem legutóbbi adatai 101 302, a fertőzéshez köthető halálesetet regisztráltak, május eleje óta csaknem 25 ezer új halálos áldozatot jelentettek. Jóllehet a világ népességének mindössze öt százaléka él a dél-amerikai térségben, ebből a régióból jelentették a Covid-19-cel összefüggő összes halálesetek közel negyedét.

Címlapkép: Getty Images