Tajvani külügyminiszter: fel kell készülnünk a háborúra Kínával

Wu úgy látja, hogy Kína folyamatosan katonai erőfitogtatást gyakorol Tajvan felé, legutóbb azzal, hogy 28 katonai repülőgéppel berepültek a sziget légvédelmi azonosítási zónájába.

„Tajvan döntéshozóiként nem kockáztathatunk. Fel kell készülnünk. Ha a kínai kormány azt mondja, hogy nem mondanak le az erő használatáról és katonai gyakorlatokat hajtanak végre Tajvan körül, azt kell gondolnunk, hogy a fenyegetés valós” – fogalmazott a külügyminiszter a CNN-nek.

Wu arról is beszélt, hogy nem tudja Tajvan elfogadni a békés újraegyesülést Kínával, hiszen Hongkong is ékes példája annak, hogy a Kommunista Párt nem tartja be ígéreteit a demokratikus berendezkedés megőrzése felé.

„Ha megnézzük Hongkongot, ez egy modern tragédia” – mondta Wu.

A külügyminiszter korábban arról is beszélt, hogy „az utolsó napig” harcolnak, ha Kína megtámadja őket, melyre válaszul a KKP „arrogáns, függetlenségi provokátornak” nevezte a politikust.

Wu azt válaszolta erre, hogy „dicsőségnek tekinti,” hogy a KKP őt személyesen ilyen jelzőkkel illeti, hiszen úgy látja, a pekingi autoriter rendszer „nem tudja elfogadni az igazságot.”

