Iráni atomprogram: az új izraeli külügyminiszternek súlyos fenntartásai vannak az atomalkuval

Jaír Lapid új izraeli külügyminiszter hivatalba lépése óta először találkozott vasárnap amerikai kollégájával, Antony Blinkennel, és súlyos fenntartásokat fogalmazott meg az iráni nukleáris megállapodással kapcsolatosan, amelynek újjáélesztéséről immár hónapok óta folynak a tárgyalások.

A tájékoztatás szerint az egyeztetésen szó volt Izrael és a Perzsa (Arab)-öböl menti arab országok közötti kapcsolatok normalizálásáról is. Blinken arról számolt be a megbeszélés előtt, hogy fel fogja hozni a gázai humanitárius segítségnyújtás kérdését is.

Irán és az Egyesült Államok közvetett tárgyalásokat folytat a Donald Trump előző amerikai elnök által felmondott, 2015-ös atomalku újjáélesztéséről, az egyezség nyomán Teherán korlátozta nukleáris programját a nemzetközi szankciók feloldásáért cserébe.

"Izraelnek súlyos fenntartásai vannak az iráni nukleáris egyezménnyel kapcsolatban, amelynek tető alá hozásán dolgoznak Bécsben. Azt gondoljuk, hogy ezeket közvetlen beszélgetések során kell megvitatni, nem sajtótájékoztatókon" - mondta Lapid a Rómában rendezett találkozót megelőzően. Arról is beszélt, hogy Izrael dolgozni fog a kétoldalú kapcsolat javításán az Egyesült Államokkal. "Az utóbbi néhány évben hibákat követtek el. Sérült Izrael pártokon átívelő álláspontja, együtt ki fogjuk javítani ezeket a hibákat" - fogalmazott.

Az új, keményvonalasnak tartott iráni elnök megválasztásának megfigyelők szerint az lehet az egyik következménye, hogy az eddiginél is nyíltabb lesz az ellenségeskedés a zsidó állam és az iszlám köztársaság között. Teherán emellett feltehetően fokozottabban támogatja majd az Izrael-ellenes milíciákat, valamint Bassár el-Aszad szíriai elnököt.

Címlapkép forrása: Getty Images