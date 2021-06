Letartóztatták a hongkongi repülőtéren az ellenzéki újság munkatársát

Őrizetbe vették az Apple Daily hongkongi lap egyik vezércikkíróját a város repülőterén vasárnap este, amint éppen elhagyni készült a különleges közigazgatású kínai területet - adta hírül internetes kiadásában a South China Morning Post (SCMP) című hongkongi lap. Az 57 éves Fung Wai-kong a SCMP forrásai szerint Nagy-Britanniába utazott volna, amikor a rendőrség a repülőtéren feltartóztatta a nemzetbiztonsági törvény megsértésének gyanúja miatt.

Fung 1997 óta dolgozott a múlt héten megszűnt Apple Dailynek, emellett pedig a CitizenNews nevű helyi hírportál vezető szerkesztője és rovatírója. Az újságíró a hetedik, akit az elmúlt két hétben őrizetbe vettek az Apple Daily munkatársai közül.

Fung őrizetbe vételével egy időben a hongkongi ellenzék körében népszerű Stand News című hírportál közölte, hogy eltávolítja az oldalon megjelent véleménycikkeket, és leállít egy már futó pénzgyűjtő akciót a platform védelme érdekében.

A hongkongi rendőrség nemzetbiztonságért felelős egysége június 17-én nagyszabású, meglepetésszerű akció keretében a lap öt vezető munkatársát vette őrizetbe az Apple Daily nyomtatott illetve internetes kiadásban is megjelent cikkek tartalmára hivatkozva. A cikkek egyebek mellett Hongkonggal és a kínai anyaországgal szembeni külföldi szankciókat szorgalmaztak, ami a rendőrség szerint bizonyíték arra, hogy a lap vezetősége külföldi erőkkel szőtt összeesküvést. Ugyanaznap a hatóságok a laphoz kötődő három cég 18 millió hongkongi dollárt (680 millió forint) kitevő vagyonát is befagyasztották, valamint házkutatást tartottak az őrizetbe vettek otthonaiban és a lap székházában. A székház átkutatására több mint kétszáz rendőrt küldtek ki, akik hat óránál tovább vizsgálták az irodákat, és több mint 40 digitális eszközt - egyebek között számítógépeket és merevlemezeket - foglaltak le. Múlt szerdán pedig őrizetbe vették a lap vezető vezércikkíróját, Yeung Ching-keet is.

A rendőrségi akciók hatására a 26 éve működő, bulvárhíreket és politikai kommentárokat megjelentető lap múlt szerdán befejezte működését.

Tavaly augusztusban a rendőrség már őrizetbe vette Jimmy Lait, az Apple Daily alapítóját, valamint a laphoz kötődő kilenc másik embert - köztük Lai fiát - a nemzetbiztonsági törvény megszegése, valamint csalás gyanújával. Lai jelenleg börtönbüntetését tölti 2019-es, valamint tavalyi, engedély nélküli gyülekezéseken betöltött szerepei miatt.