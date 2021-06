Arab országba látogatott első útján Izrael új külügyminisztere

Megérkezett az Egyesült Arab Emírségekbe kedden az izraeli külügyminiszter. Jaír Lapid személyében először látogatott izraeli miniszter az arab országba a kétoldalú kapcsolatok rendezése óta.

A kétnaposra tervezett látogatás során Lapid egyebek közt megnyitja Izrael nagykövetségét Abu-Dzabiban.

Ez lesz Izrael első diplomáciai külképviselete a Perzsa(Arab)-öböl térségében. Ezen kívül részt vesz hazája dubaji konzulátusának a megnyitóján is, megtekint egy szakmai vásárt, amelyen izraeli vállalatok is részt vesznek, valamint több, emírségekbeli politikussal is egyeztet, köztük hivatali partnerével, Abdalláh bin Zajid Ál Nahajannal.

Indulása előtt Lapid a Twitter közösségi portálon történelminek nevezte látogatását, Lior Hajat izraeli külügyi szóvivő pedig azt mondta, beértek a két ország között a háttérben több évtizede zajló egyeztetések gyümölcsei.

Az AP hírügynökség ezzel kapcsolatban emlékeztet arra, hogy az emírségek és Izrael már jóval a tavalyi békemegállapodást megelőzően kapcsolatban állhattak egymással, elsősorban a régiós nagyhatalomnak számító Irán ügyében, amelyre mindkét ország gyanakvással tekint a többi közt Teherán nukleáris programja miatt.

Izrael és az Egyesült Arab Emírségek, valamint a hozzájuk csatlakozó Bahrein, Szudán és Marokkó tavaly szeptemberben normalizálta diplomáciai kapcsolatait, az úgynevezett Ábrahám-egyezmények révén, melyeket a washingtoni Fehér Házban írtak alá. A megállapodásokat a palesztinok élesen bírálták, és árulásnak nevezték őket.

Címlapkép: Amir Levy/Getty Images