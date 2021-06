Új Kína-ellenes szövetség formálódik Ázsiában?

Palkovics Máté Cikk mentése Megosztás

Az ázsiai térség már évek óta az egyik legfontosabb fókuszterülete az amerikai külpolitikának. Ezt csak erősíti a kínai befolyás utóbbi években tapasztalt erősödése a régióban, amely mára több szinten kihívást jelent az Egyesült Államok számára. Már az Obama-kormány is észrevette ezt és egy szabadkereskedelmi övezet létrehozásával kívánta bebetonozni az amerikai dominanciát. Ellenben Donald Trump célzottan Kína ellen meghozott intézkedésekkel és kereskedelmi háborúval igyekezett megoldani a problémát. Most Joe Bidenen a sor, hogy választ találjon az amerikai-kínai viszony kapcsán felmerülő kérdésekre, az azonban már most látszódik, hogy az amerikai elnök ebben sokkal inkább számít majd térségbeli szövetségeseire, mint elődje.