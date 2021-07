A Seychelle-szigetek sikerével példálózott Szijjártó Péter, ahol már újra terjed a járvány

Két sikeres ország minisztere találkozott ma, két olyan ország képviselője, amelyek a saját kontinensükön éllovasnak számítanak – mondta Szijjártó Péter külügyminiszter a Seychelle-szigetek miniszterével való találkozó után, utalva arra, hogy mindkét ország jól áll az oltottságban és a gazdaság újranyitásában.

Szijjártó Péter szerint Magyarország Európa leggyorsabb oltási programját valósította meg, de nálunk is jobban teljesít a Seychelle-szigetek, amely lakosságának 70%-át beoltotta. Mi kell a sikeres programhoz – tette fel a kérdést Szijjártó. Szerinte mindkét országban az emberélet megmentését tekintették a legfontosabbnak, ezért keleti és nyugati vakcinákat is bevetettek az oltottság növeléséhez.

Szijjártó szavai mellett érdemes kiemelni azt is, hogy a Seychelle-szigeten nemcsak gyors oltási kampányával került be a hírekbe. A New York Times arról írt, hogy a Seychelles-szigetek is jelentős mértékben támaszkodott a kínai vakcinákra az oltási programjában, annak reményében, hogy hamarabb feloldhatják a lezárásokat, de ehelyett most a fertőzésszám újbóli felfutásával küzdenek. A kínai vakcinák nem tűnnek annyira hatékonynak a vírus terjedésének megfékezésében, különösen, ha az új variánsokról van szó – írta a lap.

Szijjártó arról is beszélt, hogy a turisztika és az oktatási együttműködés mellé szeretnénk felvonultatni a gazdasági együttműködést is a két ország között. Beruházásvédelmi programról és a kettős adóztatás elkerülésének megakadályozásáról is szó volt a tárgyalásokon. Jelentős magyar szállodaberuházás zajlik a Seychelle-szigeteken, amely Kelet-Afrika legnagyobb magyar beruházása lesz – mondta a miniszter.

