Ez vár ránk is? Nagy átoltottság mellett robbant be durván a járvány a briteknél - de a tragédia eddig elmaradt

Aggasztó és egyben figyelemre érdemes is, ahogy az Egyesült Királyságban jelenleg a járvány alakul. Aggasztó, mert a nagy átoltottság ellenére a járvány újabb jelentős, gyorsan felfutó hulláma indult el, amelyet immár főleg a delta variáns hajt. A helyzet ugyanakkor nagy figyelmet vált ki szerte a világban, mert most derül ki, hogy a nagy átoltottság mellett egy új mutáns mekkora pusztításra képes. Ha nagy átoltottság mellett zárni kell az országot, az nem sok jóval kecsegtet máshol sem. Egyelőre azonban amellett, hogy az esetszámok valóban rendkívül gyorsan futnak fel, nem kell kell kétségbeesnünk, mert a brit példa is azt mutatja, hogy a vakcinák rendkívül hatásosak.

Az Egyesült Királyság járványhelyzete idén folyamatosan a figyelem középpontjában volt. Év elején onnan indult el a ma már alfának keresztelt brit variáns, amely az egész európai harmadik járványhullámot elindította. A britek erre vasszigorral reagáltak, és így sikerült jelentős mértékben visszaszorítani a járványt, az országban emiatt megkezdődhetett az óvatos, lépcsőzetesre tervezett lazítás.

Ebben a folyamatban segítette a briteket a vakcinálás gyors felfutása is.

Az Egyesült Királyság a legtöbb országot megelőzve engedélyezte az amerikai mRNS-vakcinák vészhelyzeti felhasználását, emellett tömegesen alkalmazták a hazai fejlesztésű Astra-Zeneca vektorviakcinát is. A britek az átoltottság Európa-bajnokai lettek, az EU-ból tavasszal irigykedve néztük, ahogy az Egyesült Királyságban tömegesen oltják be az embereket. Az átoltottságban azóta az EU gyorsan zárkózik fel, de a britek még mindig élen járnak az oltásokkal, 66%-os az átoltottság (vagyis azok aránya, akik legalább 1 vakcinát kaptak).

A britek el is kezdték a tervezett lazítást, csakhogy még mielőtt azt végigvitték volna, nem várt fordulatot vett a járványhelyzet. A járvány ismét elszabadult, az új esetszámok már most 20 ezer környékén vannak és a trend meredeken emelkedik. A regisztrált új esetek száma már önmagában magasabb, mint az összes EU-s ország esetszámai együtt. A britek az új járványhullám miatt eltolták a lazítás utolsó lépcsőfokát júniusról július végére, de a szakemberek erősen megkérdőjelezik ennek a lehetőségét a még mindig meredeken felfutó járvány miatt.

Az új járványhullám az Egyesült Királyságban túlzás nélkül sokkolta a nemzetközi közvéleményt. A tavaszi lecsengő járvány és a nagy átoltottság mellett a britek okkal remélhették, hogy nyárra visszakapják a szabadságukat.

Ehhez képest azon az átoltottsági szinten (60-70%), amit hónapokkal ezelőtt még a nyájimmunitás alsó határának tartottunk, a brit harmadik hullám pont olyan gyorsan fut fel magas szintre, mint az előző hullámok, amikor még egyáltalán nem volt oltás.

A britek pedig továbbra sem szabadultak ki a korlátozások alól. Ahogy említettük, a belföldi korlátozásokból ugyan már az utolsók feloldására várnak, ám eközben a nemzetközi utazás nehézzé vált számukra, mert több európai ország egyszerűen nem engedi be őket akkor sem, ha oltással vagy teszttel rendelkeznek.

Mégsem kétségbeejtő a helyzet – legalábbis egyelőre

Az új járványhullám gyors felfutását az új koronavírus-variáns, a deltának nevezett indiai duplamutáns okozza. Tulajdonképpen nem történt semmi váratlan, csak a virológusok egyik pesszimista szcenáriója igazolódott be: megjelent egy új variáns, amely gyorsabban terjed, mint az előzőek, és a vakcinákkal szemben is ellenállóbb. Még nem pontosan ismert az indiai mutáns minden tulajdonsága, de a szakértők most azt gondolják, hogy 40-60%-kal lehet fertőzőbb, mint a téli-tavaszi hullámot okozó brit (alfa) mutáns, és súlyosabb lefolyást okoz.

És bár a fenti ábra kétségkívül ijesztő, önmagában nem sokat árul el a valós járványhelyzetről.

A járvány súlyossága ugyanis leginkább azon múlik, hogy milyen súlyos lefolyást okoz a betegség, ami terjed. Miért kéne aggódnunk abban az esetben, ha egy szinte ártalmatlan betegség fertőz a lakosságban, és alig okoz súlyos lefolyást? Nos, az új brit járványhullám esetén még azért nem beszélhetünk ilyen szerencsés helyzetről, de az egyértelműen látszik, hogy a halálozások görbéje eddig csak minimálisan mozdult el felfelé, és továbbra is nagyon alacsony az újonnan elhunytak száma az Egyesült Királyságban.

És mivel a fertőzésszám meredeken emelkedik, miközben a halálozások száma egyelőre alig mozdult el felfelé, a koronavírus halálozási rátája (azaz az összes fertőzöttre jutó koronavírus okozta halálozás) meredeken csökken. Az történt tehát, hogy míg korábban a magas esetszámokat magas halálozás követte, most a felfutó járványszakasz hatodik hetében a korlátozások emelkedése egyelőre mérsékelt, pedig a korábbi tapasztalatok szerint már látnunk kéne az emelkedést.

Érdemes beszélni a járvány súlyosságának egyéb mércéjéről is, a kórházi ellátást igénylők számának növekedéséről, itt ugyanis némi emelkedést látunk. Mivel a halálozások több héttel követik az esetszámokat, a járvány felfutásának korai szakaszában a kórházi esetek jobb előrejelzőnek tekinthetők. Az adatokat megvizsgálva az látható, hogy a brit napi új esetszámok a korábbi csúcs 25-30%-át teszik ki, ezzel szemben a kórházi ellátást igénylők napi számának változása a csúcshoz képest mindössze 5%-on van. Vagyis az esetszámokkal egyébként együtt járó növekvő kórházi ellátások száma most sokkal lassabban fut fel, mint az esetszámok, a halálozásoknál pedig egyelőre alig látunk elmozdulást.

Mindez egy dolognak tudható be: a vakcinák rendkívül hatékonyan működnek.

A konklúzióval természetesen várni kell még néhány hetet, de most nagyon úgy tűnik, hogy a vakcinák ugyan nem tudtak gátat szabni a járványterjedésnek, de a súlyos eseteket tömegesen akadályozzák meg. Egyelőre még nem látszik, de nagy az esély arra is, hogy a halálozások még a jelenlegi trendnél is kedvezőbben alakulnak végül, mert még a súlyos esetekhez viszonyítva is csökken majd az arányuk, azaz a kórházban kezeltek sokkal kisebb hányada hal meg.

A vakcinák miatt esett be a halálozási ráta

A brit adatokat látva elsőre észszerűnek tűnhet megkérdőjelezni a vakcinák hatékonyságát, azonban látva a halálozásokat már önmagában meggyőződhetünk az oltási program sikeréről. Ha ez nem lenne elég, akkor az adatok mélyére ásva további bizonyosságot nyerünk arról, hogy a vakcinák nélkül sokkal rosszabb lenne a helyzet az országban:

egyrészt még mindig rengeteg ember van (nagyjából 35%-a a lakosságnak), akik nem kaptak oltást, körükben a rendkívül fertőző indiai variáns továbbra is könnyen terjed.

Ők teszik ki az új esetek döntő többségét: a brit adatok szerint olyan fiatalok kerülnek manapság kórházba, akik nem kaptak oltást.

Az orvosok a kórházakban arról számolnak be, hogy a kórházi kezeltek között alig akad olyan, akik mind a két oltásukat megkapták.

Ez nem meglepő annak fényében, hogy a britek (akik egyébként láthatóan nagyon sok kutatást végeznek a témában) kimutatták: az AstraZeneca vakcinája 92%-os, a Pfizer-BionTech 96%-os valószínűséggel akadályozza meg a kórházba kerülést akkor is, ha a delta variánst kapja el az oltott. Így nézve cseppet sem meglepő, hogy a magas átoltottság mellett egyelőre relatíve alacsony a halálozások száma.

Azért ne dőljünk hátra

A koronavírus-járvány során rengeteg teória keletkezett arról, hogy a járvány miképp fog majd lecsengeni, eltűnik-e valaha a járvány, illetve több elképzelés született arról is, hogy miképp kell ellene védekezni. A brit helyzet eddig azt a közepesen optimista szcenáriót látszik alátámasztani, hogy a vírus velünk marad majd, de fokozatosan megszelídül, míg végül az évenként esedékes influenzajárvány szintjére süllyed a súlyossága. Korábban az ezt valló virológusok úgy gondolták, hogy ez természetesen úton zajlik majd, de mivel a koronavírusnak egyre veszélyesebb mutánsai jelentek meg, végül "a terjedő, de csökkentett súlyosságú járvány" állapotát a vakcinákkal tudjuk elérni. Amennyiben ez így van, akkor a leghatásosabb védekezés az, ha a lakosság minél nagyobb részét átoltjuk. Így is lesz sok beteg, és előfordulnak majd halálozások (főleg azok körében, akik nincsenek oltva), de mivel az egészségügyi rendszer nem csordul túl a sok súlyos eset miatt, élhetjük az életünket a korábban megszokottak szerint, mint többé-kevésbé most a britek.

Csakhogy van itt egy nem is olyan kicsi bökkenő.

Mi a garancia arra, hogy nem bukkan fel ismét egy olyan mutáns, ami még ellenállóbb a meglévő vakcinákkal szemben? Tulajdonképpen erre – az eddigiek miatt – igenis nagy a kockázat. Gondoljunk csak bele: míg a vuhani vírusnál a súlyos lefolyással szemben a vakcinák 100%-os hatékonyságot nyújtottak, a delta variánssal szemben ez már „csak” 92 és 96%. Azt a harcot pedig már most elveszítettük, hogy a vakcinákkal a továbbterjedést is megakadályozzuk, mert sajnos az optimálisnál nagyobb mértékű azoknak az embereknek a száma az Egyesült Királyságban, akik beoltottként is terjesztik a vírust, még ha maguk nem is betegszenek meg.

A 60-70%-os átoltottság a nyájimmunitáshoz pedig édeskevés, az országok vezetői pedig a politikai következmények miatt nem akarják kötelezővé tenni a vakcinákat, vagy még jelentősebb kedvezményeket adni az oltottaknak (más szemlélet szerint pedig szankcionálni az oltás elutasítottságát). A magas átoltottságra azért is szükség lenne, mert minél több ember fertőződik meg, annál több vírusvariáns keletkezik, és nő az esély arra, hogy végül a vakcinákkal szemben is ellenálló mutáns jön létre. A brit szakemberek egy része is figyelmeztet: érvényben kéne tartani a szociális távolságtartási szabályok egy részét, mert nem szabad hagyni felfutni az esetszámokat, hiszen megjelenhet egy veszélyesebb mutáns. Az orvosok nagy része egyetért abban, hogy kockázatos csak a vakcinákra támaszkodva védekezni. Vicces, de kétségkívül találó szófordulattal élt Deepti Gurdasani londoni orvos, aki beszélt a magas esetszámokban rejlő vakcinakerülő mutációk veszélyéről, és úgy fogalmazott a CNN-nek:

Meg kell védenünk a vakcináinkat, ezért csökkentenünk kell a fertőzésszámot.

Mi sem ússzuk meg

Nem véletlenül mondják tehát azt a jelenlegi brit helyzetre, hogy ez az első komoly kísérlet arra, hogy mire megyünk a vakcinákkal. A brit példa a világ minden országának tanulságos lesz, és ha végül kedvezőtlen fordulatot vesz a helyzet (azaz a magas átoltottság mellett is zárni kell majd), akkor a fejlett világnak át kell gondolnia a járványkezelési stratégiáját. (Egy ilyen forgatókönyvnek gazdasági következményei is lennének, de ennyire ne szaladjunk előre.)

A brit példa nekünk is fontos: azt mutatja ugyanis, hogy biztosan jön még újabb járványhullám magyarországon, ami nem szükségszerűen jár majd alacsony esetszámokkal.

A mi helyzetünk ugyanis cseppet sem jobb, mint a briteké: alacsonyabb az átoltottságunk és nem is látszik nőni, a Sinopharmmal beoltott közel 1 millió ember számára pedig potenciális kockázatot jelent, hogy nem tudjuk, mire képes a vakcina a delta variáns ellen (sok esetben ugyanis egyáltalán nincsenek ellenanyagok a vérben). Emellett a korlátozások is lazábbak, és a döntéshozók részéről aligha van tervben újabb erős szigorítás a jövő évi választások előtt. A briteknél az alfa variánssal történő magas átfertőzöttség ellenére a delta mutáns gyorsan terjed, és alighanem csak idő kérdése, hogy mikor válik nálunk is dominánssá. Természetesen ha a járvány „csak” azzal jár majd, hogy több ezerre ugranak az esetszámok, miközben a halálozások száma csak enyhén emelkedik, és a kórházaink sem telnek meg, akkor összességében bőven kedvezőbb lesz a helyzet, mint az eddigi járványhullámok során. Attól viszont okkal aggódunk, hogy mikor és hol jelenik meg egy új, a deltánál is fertőzőbb és veszélyesebb mutáns.

