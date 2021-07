Nagyon kemény mondatok vannak abban az orosz tervben, amellyel Putyin a nyugati befolyás ellen akar küzdeni

A korábbit módosító új nemzetbiztonsági stratégiát írt alá szombaton Vlagyimir Putyin orosz elnök az amerikai és más nyugati országokból származó politikai és kulturális befolyás ellensúlyozására. A szombaton közzétett, 44 oldalas dokumentum megállapítása szerint "a kultúra elnyugatiasodása erősíti annak veszélyét, hogy az Oroszországi Föderáció elveszíti kulturális szuverenitását".

"A hagyományos orosz szellemi-erkölcsi és kulturális-történelmi értékek aktív támadás alatt állnak az Egyesült Államok és szövetségesei, multinacionális konszernjeik és civil szervezeteik részéről" - állapítja meg a dokumentum. A stratégiában az a - Putyin által is gyakran képviselt - tézis is szerepel, hogy a nyugati liberális demokrácia válságban van.

A dokumentum szerint növekszik az Oroszországra gyakorolt nyugati nyomás, s ezzel nő a társadalom megosztottságának veszélye.

"A személyes szabadság abszolúttá válik, aktívan hirdetik a mozgásszabadságot, az erkölcstelenséget és az önzést, az erőszak, a fogyasztás és az élvezetek kultuszát valósítják meg, legalizálják a kábítószer-fogyasztást, és olyan társadalmat alakítanak ki, amely tagadja a természetes életciklust" - hirdeti a dokumentum.

A stratégia szerint a Nyugat arra próbálja meg felhasználni Oroszország társadalmi és gazdasági problémáit, hogy destabilizálja a társadalmat, és radikális tiltakozásokat indítson be. Bírálja az Oroszország ellen bevezetett nyugati szankciókat is, s kitér a katonai feszültség növekedésére is amiatt, hogy a NATO egyre közelebb húzódik az ország határaihoz.

Ezért Moszkva szorosabb kapcsolatokra törekszik majd Kínával és Indiával.

Mindamellett Oroszország továbbra is elkötelezett marad azon álláspontja mellett, hogy a nemzetközi és nemzeti konfliktusokat politikai és diplomáciai eszközökkel akarja megoldani. Ugyanakkor fenntartja magának a jogot, hogy szimmetrikus és aszimmetrikus intézkedéseket tegyen idegen államok olyan "barátságtalan akcióinak" elhárítására és megelőzésére, amelyek az Oroszországi Föderáció szuverenitását és területi integritását fenyegetik - áll a dokumentumban. A legutóbbi orosz nemzetbiztonsági stratégiát 2015 végén írta alá az orosz elnök.

